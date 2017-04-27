К мусорным бакам КДМЦ Челнов подкинули ребенка

Ребенка обнаружили 25 апреля, около 19:30, на территории сбора отходов рядом с мусорными баками Камского детского медицинского центра (КДМЦ). По информации медиков это девочка в возрасте около месяца.

«На момент обнаружения состояние ребенка внешне удовлетворительное, телесных повреждений не имеет. Ребенок был одет по погоде, в чистой одежде» - сообщили в КДМЦ.

Сейчас малышка находится под наблюдением медицинского персонала. Информация о ней передана в отдел опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов.

Стоит отметить, что в КДМЦ есть единственный в РТ бэби-бокс для подкидышей.