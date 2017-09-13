К поезду «Москва – Казань» прицепили вагон-автомобилевоз

К поезду «Москва – Казань» прицепили вагон-автомобилевоз. Теперь желающие могут купить билет для своего автомобиля или мотоцикла и ехать в поезде вместе с ним в ту или иную столицу. Стоимость перевозки автомобиля или мотоцикла зависит от их веса, количества пассажиров, следующих с ним в поезде, а также типа вагона и покупки билета, сообщает «Реальное время». Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 8 мотоциклов или от 3 до 5 автомобилей. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспорта, а также системами пожарной и охранной сигнализации. Вагоны-автомобилевозы уже курсируют в составе регулярных поездов на маршрутах Москва — Адлер, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Хельсинки, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Петрозаводск, Санкт-Петербург — Астрахань, Ростов-на-Дону — Адлер, а теперь и Москва — Казань. На поездку вместе со своим автомобилем надо подать предварительную заявку.