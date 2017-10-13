К зиме вырастут цены на красную икру

Красная икра может подорожать к зиме, пишут «Известия» со ссылкой на Рыбный союз России.

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, в связи с увеличением экспорта повышаются оптовые цены, поэтому на внутреннем рынке остается меньше товара, и розничные цены на популярный в России деликатес могут вырасти к Новому году.

Цены на красную икру вырастут примерно на 10 процентов, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

По словам Зверева, к факторам, влияющим на цену икры, относятся также браконьерский промысел, инвестиции в развитие заводов по переработке рыбной продукции и колеблющийся вылов.

Согласно данным союза, за последние полгода цена на красную икру поднялась с 1950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм, цены на икру горбуши выросли на 23 процента, а на икру кеты — на 13 процентов.

В то же время президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков говорит о том, что повышение цен на красную икру будет зависеть от активности покупателей. «Все зависит от того, будет оставаться товар на полках или нет. Если да, то торговцам придется как-то договариваться с оптовиками, чтобы цены снижать», — отметил Зуйков.