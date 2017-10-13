К зиме вырастут цены на красную икру

Красная икра может подорожать к зиме, пишут «Известия» со ссылкой на Рыбный союз России.
По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, в связи с увеличением экспорта повышаются оптовые цены, поэтому на внутреннем рынке остается меньше товара, и розничные цены на популярный в России деликатес могут вырасти к Новому году.
Цены на красную икру вырастут примерно на 10 процентов, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
По словам Зверева, к факторам, влияющим на цену икры, относятся также браконьерский промысел, инвестиции в развитие заводов по переработке рыбной продукции и колеблющийся вылов.
Согласно данным союза, за последние полгода цена на красную икру поднялась с 1950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм, цены на икру горбуши выросли на 23 процента, а на икру кеты — на 13 процентов.
В то же время президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков говорит о том, что повышение цен на красную икру будет зависеть от активности покупателей. «Все зависит от того, будет оставаться товар на полках или нет. Если да, то торговцам придется как-то договариваться с оптовиками, чтобы цены снижать», — отметил Зуйков.
Комментарии посетителей
«Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами,...
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...