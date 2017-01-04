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Сегодня в новостях:
04 января в 16:10
Челнинцы получат госуслуги со скидкой в 30%
Челнинцы получат госуслуги со скидкой в 30%

Теперь госпошлины и регистрация обойдутся намного дешевле.

04 января в 14:40
Роспотребнадзор РТ продолжает борьбу с продажей лосьонов
Роспотребнадзор РТ продолжает борьбу с продажей лосьонов

Во время последних рейдов, было изъято 133 литра спиртосодержащей непищевой продукции.

04 января в 12:56
Челнинцы жалуются на плохое состояние дорог
Челнинцы жалуются на плохое состояние дорог

В систему “Народный контроль” поступают жалобы на заснеженные проспекты и улицы.

04 января в 12:45
Africa Eco Race: Экипаж Каргинова лидирует в зачете “грузовики”
Africa Eco Race: Экипаж Каргинова лидирует в зачете “грузовики”

По словам пилота, несмотря на то, что протяженность спецучастка составляла всего 85 км, на трассе было немало коварных сюрпризов, которые могли стоить спортсменам драгоценных минут.

04 января в 10:12
МЧС: в Татарстан надвигаются морозы
МЧС: в Татарстан надвигаются морозы

В связи с неблагоприятным прогнозом, управление дало советы жителям республики.

04 января в 10:00
Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?
Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?

7 января автобусы начнут ходить с 02.30 по нескольким проспектам.

03 января в 16:54
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

В его совершении подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.

03 января в 16:27
В Татарстане задержали пьяного водителя рейсового автобуса
В Татарстане задержали пьяного водителя рейсового автобуса

В таком состоянии он собирался перевезти 17 пассажиров из Казани в Кайбицы. Людей пришлось пересадить в другой транспорт.

03 января в 15:53
На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия
На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования государственному советнику

03 января в 12:47
На Каме в Татарстане спасли рыбака
На Каме в Татарстане спасли рыбака

Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 85%
Проголосовало: 87

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
04 января 2017г. 20:32

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в 10:00
Рубрика: Вечерка On-Line

Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?

Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?

7 января работа общественного транспорта будет организована с 02.30, сообщает пресс-служба исполкома города.

Автобус будет двигаться по пр. Чулман от Свято-Вознесенского собора до ост. «Автостанция» и по пр.Мира от храма Рождества Христова (пр.Автозаводский) до ост. «Автостанция».

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