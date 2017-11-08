Как в 2018 году будет отдыхать Татарстан?

Минтруд РТ опубликовал производственный календарь, в соответствии с которым будет строиться работа в Татарстане.

Так, в следующем году работников предприятий республики ждут 18 выходных праздничных дней. Еще два дня – 9 марта и 2 мая, добавят в качестве выходных в связи с совпадением праздников с нерабочими днями. В общей сложности, нас ждут 122 выходных дня.

Подробнее с производственным календарем на следующий год можно ознакомиться на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.