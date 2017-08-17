Как задерживали экс-ректора Казанского кооперативного института (ВИДЕО)

МВД по РТ опубликовало видеозапись задержания экс-ректора Казанского кооперативного института Ильдара Насретдиновасотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Казани. Ролик появился на официальном сайте министерства.
На видео запечатлено, как к автомобилю Nissan, за рулем которого сидел бывший ректор, подошли сотрудники УЭБиПК. На вопрос, имеются ли в машине или при себе запрещенные предметы и денежные средства, добытые преступным путем, Насретдинов коротко ответил: «Нет».
После этого в автомобиле провели обыск, в результате которого в сумке ректора обнаружили белый конверт с пачкой пятитысячных купюр. На требование пояснить происхождение указанных средств Насретдинов снова лаконично сказал: «Взял в долг».
Напомним, по версии следствия экс-ректор заключил контракт на поставку канцтоваров, которые так и не были получены. Сумма причиненного ущерба составила 385 тыс. рублей. Вину Насретдинов уже признал, суд выпустил его на свободу, однако расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, стало известно, что он покинул пост ректора Казанского кооперативного института, пишет «БИЗНЕС Online».
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