«КАМАЗ» 2016 год закрыл с прибылью

На фоне непростой ситуации в российской экономике за отчётный период «КАМАЗ» увеличил выручку до 127, 28 млрд. руб., что на 31% больше, чем в 2015 году. Результатом успешной деятельности компании стала чистая прибыль в размере 339 млн. рублей против двухмиллиардного убытка в 2015 году, сообщает пресс-служба компании.
По итогам 2016 года «КАМАЗ» перевыполнил бизнес-план, реализовав 34,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом. При этом 28,1 тыс. автомобилей реализовано на внутреннем рынке (прирост к 2015 году составил 25%), 6,2 тыс. автомобилей поставлено на экспорт (+6%). Продажи запчастей составили сумму более 13, 67 млрд. руб. (+22%). Выпущено продукции диверсификации на 6, 76 млрд. руб., на 74% больше, чем в 2015 году.
Доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам 2016 года составила 56%. Для сравнения, в декабре 2015 года она не превышала 51%.
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