КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года

Автомобиль КАМАЗ-5490 стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2016 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Церемония чествования победителей с участием премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова и министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова состоялась в Казанской ратуше. Диплом лауреата получила заместитель генерального директора – корпоративный директор ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.

Конкурс в РТ проводится 13 лет подряд. В этот раз более 200 предприятий и организаций представили на нём почти 450 товаров и услуг. Победители конкурса отныне могут маркировать продукцию знаком «Лучший товар Республики Татарстан». Этот знак – своего рода гарантия качества для потенциальных потребителей.