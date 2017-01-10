“КАМАЗ-Мастер” выложил ролик в стиле Mannequin Challenge (ВИДЕО)

"КАМАЗ-Мастер" выложил ролик в стиле Mannequin Challenge. Видео в рамках всемирного флешмоба челнинские спортсмены сняли на бивуаке. Напомним, в эти дни "КАМАЗ-Мастер" принимает участие в ралли "Дакар-2017".

Участники гонки преодолели седьмой этап. Дмитрий Сотников одержал вторую в своей гоночной карьере победу на этапе ралли Дакар за 1 час 41 минуту и 35 секунд. Вторым стал голландец Тон ван Генугтен на Iveco (отставание - 2.51), третьим – аргентинец Федерико Виллагра на Iveco (отставание - 3.37).

Другие экипажи из Набережных Челнов – Эдуарда Николаева (отставание – 7,59), Айрата Мардеева (отставание – 8,05) и Антона Шибалова (отставание – 8,23) – заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно.

Положение по итогам семи этапов в итоговой таблице: за лидирующим Жераром Де Роем идут три камазовских экипажа Дмитрия Сотникова (+00:02:11), Эдуарда Николаева (+00:05:57), Айрата Мардеева (+00:20:12).