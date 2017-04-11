КАМАЗ начал сборку нового грузовика

КАМАЗ начал сборку нового автомобиля — КАМАЗ-5490 Neo. Уже в апреле планируется собрать 135 таких автомобилей, пишут «Вести КАМАЗа».

Топливный бак будет рассчитан на 695 литров. В машине в качестве дополнительной опции может быть поставлен предпусковой подогреватель двигателя или второго спального места. Кроме этого, автомобиль будет оборудован датчиком нагрузки на задний мост и индикацией показаний на дисплее бортового компьютера.

Напомним, выручка КАМАЗа за первый квартал текущего года выросла на 47% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 28,6 млрд. рублей.