КАМАЗ открестился от сигарет

"Мыло-мочало начинай сначала. Опять в интернете всплыла фотография пачки сигарет, на которой незаконно используется наш бренд" - опуюдиковал сегодня в соцсети на своей страничке руководитель отдела по связям с общественность ПАО "КАМАЗ" Олег Афанасьев.

В действительности, фотографии были размещены день назад на популярном в России ресурсе. Комментарии не заставили себя ждать:

"В армейке такие курили. У них очень забавные надписи на бортах пачки. А сзади какой-то воин с калашом на фоне ГРАДа"

"Боже, что это? Там СО 30 и выхлопные газы вместо никотина?

"Мы уже опровергали, но мне нетрудно еще раз заявить, что ПАО "КАМАЗ" к этому не имеет никакого отношения"- заявил Олег Афанасьев. "Мы не знаем, кто и на каком основании выпустил эти сигареты. По нашим данным их производят не на территории России.

P.S. Я сам не курю с 1999 года и всех призываю бросить эту пагубную привычку".

Как отмечают пользователи, такие сигареты они встречали на Украине, на Донбассе.