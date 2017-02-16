КАМАЗ открестился от сигарет

"Мыло-мочало начинай сначала. Опять в интернете всплыла фотография пачки сигарет, на которой незаконно используется наш бренд" - опуюдиковал сегодня в соцсети на своей страничке руководитель отдела по связям с общественность ПАО "КАМАЗ" Олег Афанасьев.
В действительности, фотографии были размещены день назад на популярном в России ресурсе. Комментарии не заставили себя ждать:
"В армейке такие курили. У них очень забавные надписи на бортах пачки. А сзади какой-то воин с калашом на фоне ГРАДа"
"Боже, что это? Там СО 30 и выхлопные газы вместо никотина?
"Мы уже опровергали, но мне нетрудно еще раз заявить, что ПАО "КАМАЗ" к этому не имеет никакого отношения"- заявил Олег Афанасьев. "Мы не знаем, кто и на каком основании выпустил эти сигареты. По нашим данным их производят не на территории России.
P.S. Я сам не курю с 1999 года и всех призываю бросить эту пагубную привычку".
Как отмечают пользователи, такие сигареты они встречали на Украине, на Донбассе.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
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у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
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