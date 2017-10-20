КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев

На этой неделе работники «КАМАЗа» попытались подстроиться под экспериментальное расписание движения трамваев. Новый график был введен с 16 по 20 октября по предложению ООО «Электротранспорт» на маршрутах № 4 и № 7, следующим по направлению к НТЦ, ЗЗЧиК и литейному заводу. Первые итоги эксперимента попросили прокомментировать директора департамента трудовых отношений Сергея Романюка, пишут «Вести КАМАЗа».

— Эксперимент показал, что в его рамках крайне сложно организовать своевременную доставку работников ПАО «КАМАЗ», работающих с 7.30: они должны приезжать на трамвае либо слишком рано, либо с небольшим опозданием (порядка пяти минут), либо добираться до работы на автобусах, возможно, с пересадками, — считает Сергей Иванович. — В это время рабочий день начинается в подразделениях НТЦ, и именно его сотрудники больше всего пострадали от введенного расписания. За неделю было зафиксировано 50 опозданий. Никаких мер дисциплинарного воздействия к людям, не успевшим на работу в период эксперимента, применяться не будет. Всем им нужно сообщать причину опоздания для корректировки расписания. Эта тема была обсуждена сначала с представителями подразделений на внутреннем совещании, а после и на уровне исполкома города. Замечания и предложения были внимательно выслушаны и приняты к сведению. На их основании в адрес городского исполкома и ООО «Электротранспорт» до конца текущей недели будут направлены конкретные предложения по изменению и включению нескольких новых рейсов в экспериментальное расписание. В следующем году оно должно быть максимально приспособлено под нужды работников промкомзоны. С 23 октября трамваи по этой ветке будут ходить по привычному расписанию, которое будет действовать как минимум до конца года. В этот же день и до 27 октября будет запущено тестовое расписание по трамвайным маршрутам, идущим на ПРЗ, АвЗ, РИЗ, завод двигателей, кузнечный и в исполнительную дирекцию. При этом изменения не коснутся ночных рейсов, осуществляющих перевозку персонала со второй смены. Об измененном расписании работникам сообщат службы по управлению персоналом, кроме того, оно будет доступно на сайте ООО «Электротранспорт».





