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20 октября в 15:46
Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы
Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы

это предусмотрено проектом плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства

20 октября в 15:36
В Башкирии парень изнасиловал кобылу и попал в прицел видеокамеры (ФОТО)
В Башкирии парень изнасиловал кобылу и попал в прицел видеокамеры (ФОТО)

Зоофил решил замести следы и поджег ферму, расположенную в селе Уршакбашкарамалы.

20 октября в 14:34
В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство
В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство

Челнинцы пожаловались, что водитель во время движения отвлекается на телефон.

20 октября в 11:53
Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов
Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов

Заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности 23 октября рассмотрит  республиканская комиссия.

20 октября в 11:20
КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев
КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев

На работу опоздали пятьдесят человек, но наказывать их не станут.

20 октября в 10:23
Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны
Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны

По подозрению в картельном сговоре проверяют «Камдорстрой», проводил в Челнах капремонт Московского проспекта.
20 октября в 09:49
ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших
ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших

По словам очевидцев, водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

20 октября в 09:47
Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу
Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу

Автоинспекторам запретили прятаться в кустах и обязали быть вежливыми.

20 октября в 09:16
Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей
Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о присуждении премий Правительства России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.

20 октября в 08:27
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге

8-летняя Полина Шагиева с песней «Будет» стала победителем «Хит-парада» по мнению слушателей.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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21 октября 2017г. 01:03

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в 11:20
Рубрика: Вечерка On-Line

КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев

КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев

На этой неделе работники «КАМАЗа» попытались подстроиться под экспериментальное расписание движения трамваев. Новый график был введен с 16 по 20 октября по предложению ООО «Электротранспорт» на маршрутах № 4 и № 7, следующим по направлению к НТЦ, ЗЗЧиК и литейному заводу. Первые итоги эксперимента попросили прокомментировать директора департамента трудовых отношений Сергея Романюка, пишут «Вести КАМАЗа».

— Эксперимент показал, что в его рамках крайне сложно организовать своевременную доставку работников ПАО «КАМАЗ», работающих с 7.30: они должны приезжать на трамвае либо слишком рано, либо с небольшим опозданием (порядка пяти минут), либо добираться до работы на автобусах, возможно, с пересадками,  — считает Сергей Иванович. — В это время рабочий день начинается в подразделениях НТЦ, и именно его сотрудники больше всего пострадали от введенного расписания. За неделю было зафиксировано 50 опозданий. Никаких мер дисциплинарного воздействия к людям, не успевшим на работу в период эксперимента, применяться не будет. Всем им нужно сообщать причину опоздания для корректировки расписания. Эта тема была обсуждена сначала с представителями подразделений на внутреннем совещании, а после и на уровне исполкома города. Замечания и предложения были внимательно выслушаны и приняты к сведению. На их основании в адрес городского исполкома и ООО «Электротранспорт» до конца текущей недели будут направлены конкретные предложения по изменению и включению нескольких новых рейсов в экспериментальное расписание. В следующем году оно должно быть максимально приспособлено под нужды работников промкомзоны. С 23 октября трамваи по этой ветке будут ходить по привычному расписанию, которое будет действовать как минимум до конца года. В этот же день и до 27 октября будет запущено тестовое расписание по трамвайным маршрутам, идущим на ПРЗ, АвЗ, РИЗ, завод двигателей, кузнечный и в исполнительную дирекцию. При этом изменения не коснутся ночных рейсов, осуществляющих перевозку персонала со второй смены. Об измененном расписании работникам сообщат службы по управлению персоналом, кроме того, оно будет доступно на сайте ООО «Электротранспорт».



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