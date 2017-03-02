«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

«КАМАЗ» стал обладателем премии IT AWARDS в номинации «IT-проект в реальном секторе». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артёму Головатому, сообщает пресс-служба компании.

«Одолев серьезных соперников, «КАМАЗ» одержал победу в номинации «IT-проект в реальном секторе», - прокомментировал Артем Головатый. – Высокую оценку получила наша деятельность по обслуживанию IT-инфраструктуры». Он пояснил, что проект направлен на гарантированное предоставление IT-услуг пользователям и проведение своевременной модернизации ключевых сервисов для обеспечения динамичного развития компании в соответствии с потребностями рынка.

Премия IT AWARDS, учрежденная компанией Softline в 2015 году, вручается за индивидуальные достижения и значимые для российской IT-отрасли проекты. В этом году победители были определены в семи номинациях.