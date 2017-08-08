«КАМАЗ» приготовил подарки челнинским первоклассникам

В 2017 году в первые классы в Набережных Челнах пойдут более 8100 детей. Как и в прошлом году, всем им будут вручены подарочные сертификаты: детям камазовцев (1259 человек) номиналом 1000 рублей, детям работников других организаций города (их 6847) номиналом 500 рублей. Родители получат подарочные сертификаты после корпоративного отпуска «КАМАЗа», передает корпоративное издание.
242 сертификата в магазины канцелярских товаров номиналом 500 рублей получат и дети работников ПАО «НЕФАЗ». Также им будут вручены наборы первоклашек с сувенирной продукцией предприятия. Кроме того, 12 детей из многодетных семей получат школьные ранцы с логотипом «НЕФАЗ». Подарки будут торжественно вручены 19 августа на «Первоклассном шоу», которое состоится в Нефтекамске на территории Дворца творчества.
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