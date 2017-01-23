«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику

За минувшее с начала акции время поступили заявки на 130 автомобилей КАМАЗ и другую технику, изъятую у недобросовестных лизингополучателей, на общую сумму около 170 млн. рублей. Из них одобрено около 50%, 27 единиц уже отгружено покупателям, сообщает пресс-служба автогиганта.

Наиболее востребованная модель – самосвал КАМАЗ-6520. Общая география продаж охватывает территорию от Набережных Челнов до Якутска. Половина отгруженной техники выкуплена в Республике Саха, остальные автомобили нашли своих владельцев в Татарстане, Томской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, 21 декабря Лизинговая компания «КАМАЗ» объявила о начале распродажи подержанной автотехники со скидками от 25% до 50%. В распродаже участвуют серийные автомобили КАМАЗ, спецтехника, прицепная техника, автобусы НЕФАЗ. Вся автомобильная техника рассредоточена в различных регионах Российской Федерации, так что покупатели могут приобрести её, не выезжая из родного города.