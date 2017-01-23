«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику

За минувшее с начала акции время поступили заявки на 130 автомобилей КАМАЗ и другую технику, изъятую у недобросовестных лизингополучателей, на общую сумму около 170 млн. рублей. Из них одобрено около 50%, 27 единиц уже отгружено покупателям, сообщает пресс-служба автогиганта.
Наиболее востребованная модель – самосвал КАМАЗ-6520. Общая география продаж охватывает территорию от Набережных Челнов до Якутска. Половина отгруженной техники выкуплена в Республике Саха, остальные автомобили нашли своих владельцев в Татарстане, Томской области, Ямало-Ненецком автономном округе.
Напомним, 21 декабря Лизинговая компания «КАМАЗ» объявила о начале распродажи подержанной автотехники со скидками от 25% до 50%. В распродаже участвуют серийные автомобили КАМАЗ, спецтехника, прицепная техника, автобусы НЕФАЗ. Вся автомобильная техника рассредоточена в различных регионах Российской Федерации, так что покупатели могут приобрести её, не выезжая из родного города.
Комментарии посетителей
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
С 14 января 2017 г. расписание движения маршрутов следующее: Из Елабуги (ост. 4 мкрн): 6:00, 6:30, 7:20, 7:50, 10:25, 11:30, 12:20, 13:00,...
И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
Нужно расписание челнинского автобуса № 114, редакция опубликуйте его пожалуйста.
столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
больная какая-то
Такая группа есть. В статье смогла привести примеры постов, которые хоть как-то (по соображениям цензуры)...
Маленькая хитрость, или как перевести на практическую плоскость вангование вадика. Все очень просто - все...
Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
https://vk.com/public138166425
Еще один прыщ на ... СиРОЖА, ты же из другой ветки. Там где непришитые бездипломники живописуют как здорово...
Проверили, такой группы, про которую Вы пишите, в соцсетях нет. Пенсионеры , конечно не могу т проверить, а...
Что за бред Вы пишите?! Вам, наверное, минимум 60. Это тема, во-первых, для 90-х (и то с натягом), во-вторых, для...
Этот 123 даже троллить не умеет, какие то дешёвые и глупые посты ученика 3 класса. Застыл мальчик в развитие....
Вот и не кипи. А то как у тебя бомбануло, гавнюк. Аж на три высера с перерывом в минуту расписало. Я понимаю, в...
Да и зачем им снег чистить и помойные бачки если ты есть
Не думал, что здесь оскорбления пропускают, и мат. хорош кипеть г*вн*м