КАМАЗ раскрасили под зебру

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08 сентября в 15:43
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ

Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.

08 сентября в 15:27
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день

На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
08 сентября в 15:02
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение

До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.

08 сентября в 14:14
В Челнах прошли первые казачьи венчания
В Челнах прошли первые казачьи венчания

3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.

08 сентября в 13:56
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью

Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.

08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха

Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.

08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры

До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.

08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра

По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.

08 сентября в 11:35
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.

08 сентября в 11:18
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта

Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №35 от 06 сентября, 2017г.
08 сентября 2017г. 15:53

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в 09:24
Рубрика: Вечерка On-Line

КАМАЗ раскрасили под зебру

КАМАЗ раскрасили под зебру

На выставке в Москве представили оригинальный газодизельный КАМАЗ-5490 NEO. Технические особенности этого грузовика в том, что он может работать двух топливах- как на смеси дизельного топлива и метана (в соотношении 55:45), так и на чистом дизтопливе. Автомобиль оснащен двигателем Mercedes-Benz мощностью 401 л.с. и 16-ступенчатой механикой ZF. По левому борту тягача установлен стандартный топливный бак объемом 400 литров, а справа кассета с газовыми баллонами, пишут "Вести Камаза". 

Интересной особенностью выставочного экземпляра стала полосатая окраска под зебру. 



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