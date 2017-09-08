КАМАЗ раскрасили под зебру

|08 сентября в 15:43
Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.
|08 сентября в 15:27
На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
|08 сентября в 15:02
До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.
|08 сентября в 14:14
3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.
|08 сентября в 13:56
Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.
|08 сентября в 12:40
Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.
|08 сентября в 12:02
До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.
|08 сентября в 11:49
По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.
|08 сентября в 11:35
Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.
|08 сентября в 11:18
Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.
Комментарии посетителей
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...
Видимо, этот жалобщик его у себя в штанах очень глубоко спрятал? Наверное, с чувством собственного...
Убогими обычно называют тех, кому “плюй в глаза, а им это божья роса”. С ними можно творить всё, что угодно, они...
неправильно вы нас понимаете - наоборот, нам всё нравится: и рваные старые пелёнки (зря там решили новые...