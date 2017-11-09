«КАМАЗ» разделит производство дешевых и премиальных грузовиков

С 2018 года «КАМАЗ» разделит производство дешевых и дорогих машин из-за повышенного спроса на премиальные грузовики — тягачи и самосвалы с кабинами и узлами Daimler. Об этом «Ведомости» пишут со ссылкой на корпоративную газету.

Доля премиальных автомобилей в общем производстве «КАМАЗа» утроилась благодаря повышенному спросу, и автогигант решил перестроить производственную схему под потребности клиентов.

На первой линии главного сборочного контейнера будут выпускаться только грузовики традиционного модельного ряда, на второй — машины нового поколения. Сейчас грузовики обоих поколений выпускаются на камазовском конвейере вместе.

Сейчас на «КАМАЗе» выпускается по 210 машин обоих поколений в сутки. Специализация линий конвейера позволит повысить производительность на 5−10% - за счет оптимизации логистики и технологических процессов, говорит представитель предприятия.

В производстве грузовиков разных поколений достигнута «значительная» унификация, но новый модельный ряд имеет специфику, связанную с использованием узлов Daimler, отмечает первый заместитель гендиректора «КАМАЗа» Юрий Герасимов: «Чтобы не создавать потерь, не тормозить отлаженный ход конвейера, мы пошли на специализацию ГСК-2 (вторая линия главного сборочного конвейера — прим. ред.)».