«КАМАЗ» разделит производство дешевых и премиальных грузовиков

С 2018 года «КАМАЗ» разделит производство дешевых и дорогих машин из-за повышенного спроса на премиальные грузовики — тягачи и самосвалы с кабинами и узлами Daimler. Об этом «Ведомости» пишут со ссылкой на корпоративную газету.
Доля премиальных автомобилей в общем производстве «КАМАЗа» утроилась благодаря повышенному спросу, и автогигант решил перестроить производственную схему под потребности клиентов.
На первой линии главного сборочного контейнера будут выпускаться только грузовики традиционного модельного ряда, на второй — машины нового поколения. Сейчас грузовики обоих поколений выпускаются на камазовском конвейере вместе.
Сейчас на «КАМАЗе» выпускается по 210 машин обоих поколений в сутки. Специализация линий конвейера позволит повысить производительность на 5−10% - за счет оптимизации логистики и технологических процессов, говорит представитель предприятия.
В производстве грузовиков разных поколений достигнута «значительная» унификация, но новый модельный ряд имеет специфику, связанную с использованием узлов Daimler, отмечает первый заместитель гендиректора «КАМАЗа» Юрий Герасимов: «Чтобы не создавать потерь, не тормозить отлаженный ход конвейера, мы пошли на специализацию ГСК-2 (вторая линия главного сборочного конвейера — прим. ред.)».
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