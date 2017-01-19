“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане

Грузовик ехал в Мамадыш из Аксубаевского района за семенами. Во время движения «КАМАЗа» по ул. Ленина у него отказали тормоза – машина заглохла и покатилась вниз.

Сбив ограждения набережной, грузовик упал в Вятку. К месту происшествия прибыла спецтехника, чтобы поднять кран с поверхности реки.

В происшествии никто не пострадал, пишет МК.