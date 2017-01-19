“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане

|19 января в 08:18
Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.
|19 января в 08:14
Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.
|18 января в 16:15
В городе Новочебоксарск завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по легкой атлетике
|18 января в 15:17
В серии из 11 роликов, разработчики контрольных измерительных материалов расскажут об особенностях и содержании экзаменов по каждому предмету.
|18 января в 15:11
Сбив ограждения набережной, грузовик упал в Вятку. К месту происшествия прибыла спецтехника, чтобы поднять кран с поверхности реки.
|18 января в 14:19
Они совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. 16 января Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело.
|18 января в 13:57
Александр Манило — инвалид второй группы, страдает эпилепсией, после приступа может появиться частичная амнезия. Знающих о местонахождении мужчины просят позвонить по номерам: 02, 8-960-078-29-23.
|18 января в 13:47
Общая сумма их долгов составила порядка 575,8 миллионов рублей. После лишения прав с неплательщиков взыскали более 137 миллионов рублей.
|18 января в 12:57
Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной части помогли школьнику спуститься на землю, используя автолестницу. Мальчик был передан медикам.
|18 января в 10:56
ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию.
Комментарии посетителей
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Петушиный год однако.
Скажи. Дай знать, когда скажешь, дол...ёб ты, причем сказочный. Интересно только, что ты ему скажешь ?...
123 ты болен на всю голову дружок, надо борису сказать, чтобы он своего жополиза подлечил и не оказывал...
Кашапова уже выпустили что ли ?
Лучше бы снег в городе чистили, чем свои мослы по африканским ямам за бюджетные деньги трясти.
Вот сайт на котором собирают подписи под петицией о снятии с должности данного чиновника:...
А нахрена ? кроме тоцовских сказочных дол-бов, кому это нужно,?..менее бредовых инициатив видимо нет..
сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))
123-й хамло, тьфу на тебя бездарь.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFr-NxeZZ8
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...