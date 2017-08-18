«КАМАЗ» сменил одного из акционеров

Сегодня стало известно, что «Автоинвест лимитед», которая владела 23,54% акций, прекратила своё участие в акционерном капитале ПАО «КАМАЗ». Новым владельцем почти четверти акций «КАМАЗа» стал ООО «АВТОИНВЕСТ». Таким образом, крупный пакет акций переведён в российскую юрисдикцию.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), одним из учредителей компании ООО «АВТОИНВЕСТ» является генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. В «АВТОИНВЕСТе» ему принадлежит доля в 30%, сообщают "Вести Камаза".