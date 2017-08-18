«КАМАЗ» сменил одного из акционеров

Сегодня стало известно, что «Автоинвест лимитед», которая владела 23,54% акций, прекратила своё участие в акционерном капитале ПАО «КАМАЗ». Новым владельцем почти четверти акций «КАМАЗа» стал ООО «АВТОИНВЕСТ». Таким образом, крупный пакет акций переведён в российскую юрисдикцию.
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), одним из учредителей компании ООО «АВТОИНВЕСТ» является генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. В «АВТОИНВЕСТе» ему принадлежит доля в 30%, сообщают "Вести Камаза".
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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Ох, только бумагу портить.
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