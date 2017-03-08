«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий

После девятилетнего перерыва на заводе возобновилась программа «Мать и дитя».

Как сообщает пресс-служба автогиганта, профсоюзный комитет совместно с администрацией компании откликнулись на неоднократные просьбы работниц вновь запустить это направление социальной поддержки.

В программе участвуют женщины, имеющие детей в возрасте от 4 до 14 лет. На протяжении 10 дней они отдохнут и получат лечение в санатории-профилактории «КАМАЗ». При этом проживание, питание, лечение мамы и одного ребёнка будет полностью бесплатным. Если есть желание поехать за город с двумя детьми, то за второго ребёнка нужно будет доплачивать 900 рублей в сутки.

Первый заезд по этой программе уже состоялся. В лесную зону отправились 28 человек из различных подразделений «КАМАЗа». Всего планируется пять заездов в марте, апреле, июне и августе, в каждый из которых будут сформированы группы до 35 человек.