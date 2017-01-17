Камаз вновь стал самым быстрым грузовиком в мире

"КАМАЗ-мастер" победил в зачете грузовиков в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, таким образом, "КАМАЗ-мастер" стала 14-кратным победителем "Дакара".
Чемпионом стал экипаж пилота Эдуарда Николаева и штурманов Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова, вторые в общем зачёте — Дмитрий Сотников с Русланом Ахмадеевым и Игорем Леоновым. Вместе два российских грузовика обогнали на IVECO Жерара де Роя, чемпиона 2016 года.
Для Николаева и Рыбакова это уже вторая победа на "Дакаре", в 2013-м они пришли первыми к финишу вместе с Сергеем Савостиным.
Ранее 7 побед было одержано на ралли в Африке (до 2007 года), ещё 7 — в Южной Америке (где проходит гонка с 2009 года).
Президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил команду с победой.
- Победы камазовцев стали традиционными, но оттого не менее ценными и заслуженными. "Дакар" - это всегда битва, в которой успех достаётся действительно сильнейшему, лучшему – и в мастерстве, и в выносливости, и в нацеленности на победу, - цитирует пресс-служба правительства РТ слова Минниханова.
Напомним, неделю назад генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли-рейда "Дакар" делают все возможное, чтобы убрать российскую команду "КамАЗ-мастер" из числа лидеров в зачете грузовиков, пишет kamazmaster.ru.
Комментарии посетителей
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...
Так это и есть показатель “приличных знаний”. Таких знаний, которые позволяют работать не руками, а мозгами....
Ну и где они с этими приличными знаниями? Менеджерами по всяким шарагам рассосались или бухают, КамАЗу...
Суть одна: не надо нам таких профессоров, которые только болтологией занимаются и прочими лженауками типа :...
А Вы, Евгения? Вы сами-то в чём компетентны? С чего Вы взяли, что детский сад должен работать без программы,...
Ну и? Допустим, это не работа МЧС, тогда возникают вопросы: 1) Человек запертый в квартире, со скудным запасом...
вся работа с детьми показушная. Фотоотчеты, куча ненужных перспективных планов по ОБЖ, КГН, ПДД и прочей...
Ко мне на экономическую практику от него приходили студенты с очень приличными знаниями и продвинутыми...
ММВБ уже не первый год переименована в Московскую Биржу. Авторы пишут полную чушь, стрвнно, что им несут...
а что бы изменилось, если бы вас выгнали? в бюджете деньги закладываются на количество принимаемых...
ууууууууууууу таких больше полстраны ограниченных умом людей
А может ответит Борис на вопрос: Я у него учился и учился очень плохо, да и много таких было, да и есть...