Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск

Сразу после новогодних праздников сотрудники градообразующего предприятия «КАМАЗ» ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск.

Отпуск коснулся основной части персонала, но не всей. Напомним, что «КАМАЗ» уже несколько лет подряд практикует корпоративный отпуск два раза в год.

В штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчетности, сообщает пресс-служба предприятия.

К работе камазовцы приступят 23 января.