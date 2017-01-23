Камазовцы вернулись из корпоративного отпуска

В понедельник, 23 января, сотрудники «КАМАЗа» вышли на работу после оплачиваемого двухнедельного отпуска, сообщает пресс-служба автогиганта.

«КАМАЗ» традиционно ушел в корпоративный отпуск сразу после новогодних праздников. В штатном режиме работали ремонтные и сервисные службы, занимавшиеся ремонтом и модернизацией оборудования.

Несколько лет назад в компании было принято решение объявить единые даты отпуска для большей части персонала. Ежегодный корпоративный отпуск традиционно делится на две части, вторая половина в этом году запланирована на середину августа.