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В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами

Терминалы уже установлены в салоне нескольких автобусов маршрута №27.

21 августа в 14:16
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников

Первые рейды показали - большое количество людей не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно.

21 августа в 13:30
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22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов

Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных “Нефазов” и “Мерседесов” появилось на сайте госуслуг.

21 августа в 12:23
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Когогин планируем, что по итогам 2017 года продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом.

21 августа в 12:01
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Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

  Премьеру Медведеву удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.

21 августа в 11:39
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей.

21 августа в 10:37
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду

Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.

21 августа в 10:27
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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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в 12:23
Рубрика: Вечерка On-Line

Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Сегодня, 21 августа, сотрудники «КАМАЗа» приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска.

«Впереди у нас насыщенные месяцы работы, с высоким темпом производства, - отмечал генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. - Объем российского рынка грузовых автомобилей в этом году превысит 50 тыс. единиц - это больше, чем ожидалось в начале года. Поэтому мы планируем, что по итогам 2017 года наши продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом». Он также подчеркнул, что большую часть запланированного объема продукции предстоит произвести за вторую половину года.

Корпоративный отпуск на «КАМАЗе» прошел в период с 7 по 20 августа. Напомним, это была вторая половина отдыха: первая часть отпуска камазовцев в этом году пришлась на 9-22 января.

Практика единой даты отпуска для большей части персонала существует в компании с 2010 года. При этом традиционно в штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности. Корпоративный отпуск не распространяется и на подразделения, отвечающие за продажу автотехники. Эти работники отдыхают по специально разработанному графику отпусков, сообщают "Вести Камаза"



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