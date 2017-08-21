Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Сегодня, 21 августа, сотрудники «КАМАЗа» приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска.

«Впереди у нас насыщенные месяцы работы, с высоким темпом производства, - отмечал генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. - Объем российского рынка грузовых автомобилей в этом году превысит 50 тыс. единиц - это больше, чем ожидалось в начале года. Поэтому мы планируем, что по итогам 2017 года наши продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом». Он также подчеркнул, что большую часть запланированного объема продукции предстоит произвести за вторую половину года.

Корпоративный отпуск на «КАМАЗе» прошел в период с 7 по 20 августа. Напомним, это была вторая половина отдыха: первая часть отпуска камазовцев в этом году пришлась на 9-22 января.

Практика единой даты отпуска для большей части персонала существует в компании с 2010 года. При этом традиционно в штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности. Корпоративный отпуск не распространяется и на подразделения, отвечающие за продажу автотехники. Эти работники отдыхают по специально разработанному графику отпусков, сообщают "Вести Камаза".





