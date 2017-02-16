“Камский бекон” объявил тендер на строительство свинокомплекса в Коноваловке

Реализация проекта по строительству свинокомплекса в Мензелинском районе приостановлена. Об этом сегодня во время утренней планерки заявил глава района Айдар Салахов, сообщает газета «Мензеля». Сотрудники республиканских минсельхоза, минэкологии, ветеринары будут изучать его технологии вместе с менеджерами инвестора стройки, компании «Камский бекон».При этом отрабатывается и вариант размещения производства на другой площадке.

ООО «Камский Бекон» до этого заявляло, что начнет стройку в апреле 2017 года. Местом было выбрано село Коноваловка. Возле него должен был быть построен селекционно-генетический центр на 3800 голов, а в 2018 году начато строительство свинокомплекса на 7560 свиноматок. В этот проект предприятие планировало вложить 3.81 миллиарда рублей.

Однако он вызвал резкие протесты мусульман. Они написали петицию президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

"В голове не укладывается, какие свиньи могут быть в Республике Татарстан? Свинина - это запрещенные животное, нельзя есть и выращивать, нельзя зарабатывать на запрещенном" - пишут жители района в своей группе протеста в ВК. Русские жители сел тоже выступили против из экологических соображений.

Теперь проект приостановлен на неопределенное время, хотя только вчера "Камский бекон" объявил тендер на выбор подрядчика для строительства свинокомплекса, о чем сообщил на официальном сайте компании.