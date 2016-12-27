Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов

Второй год подряд ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» принимает более 7000 родов и тем самым, занимает первое место среди родовспомогательных учреждений Республики Татарстан по количеству принятых родов.

Ежегодно их количество только увеличивается. В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни. Это редкое явление. В таком крупном медицинском центре как КДМЦ за последние пять лет родились только четыре тройни. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.

Врачам КДМЦ удалось выходить ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела — 480 граммов. Девочка появилась на свет на 24 неделе беременности. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить здоровье ребенка. В том числе была проведена операция по лазерной коагуляции сетчатки, чтобы недоношенная девочка смогла видеть и не иметь серьезных проблем со зрением.