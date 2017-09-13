“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс

Отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в Коноваловском сельском поселении в аренду «Камскому бекону» для строительства селекционно-генетического центра Арбитражный суд РТ признал законным. Соответствующее решение опубликовали на сайте суда.

Ранее «Камский бекон» планировал, что центр на 3800 свиноматок и комплексы на 16 300 голов начнут строить в селе в апреле. Однако планы компании нарушил протест местных жителей. Они обратились к депутатам. Последние провели голосование, по итогам которого 12 из 15 депутатов подписали обращение с предложением перенести строительство свинокомплекса на 30-40 км от города. Активисты группы «Экозона Мензелинск» ранее писали, что за строительство выступил только глава района и руководитель Ледового дворца Хамза Гилязетдинов, один депутат воздержался. В результате власти отказали компании в стройке. Тогда она обратилась в Арбитражный суд РТ.

«Камский бекон» — «дочка» Акибанка из Набережных Челнов. Возведение комплекса изначально поддержал глава Мензелинского района Айдар Салахов, чей сын Ленар работает в компании, аффилированной с «Камским беконом». Население района выступило резко против, и обратилось к президенту Рустаму Минниханову с просьбой вмешаться и остановить строительство.

Предприятие уже не первый раз сталкивается с отрицательной реакцией на строительные планы. В 2015 году компания была вынуждена покинуть территорию Тукаевского района после серии массовых протестов жителей местных сел, сообщает Кazanfirst.