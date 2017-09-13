“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс

Отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в Коноваловском сельском поселении в аренду «Камскому бекону» для строительства селекционно-генетического центра Арбитражный суд РТ признал законным. Соответствующее решение опубликовали на сайте суда.
Ранее «Камский бекон» планировал, что центр на 3800 свиноматок и комплексы на 16 300 голов начнут строить в селе в апреле. Однако планы компании нарушил протест местных жителей. Они обратились к депутатам. Последние провели голосование, по итогам которого 12 из 15 депутатов подписали обращение с предложением перенести строительство свинокомплекса на 30-40 км от города. Активисты группы «Экозона Мензелинск» ранее писали, что за строительство выступил только глава района и руководитель Ледового дворца Хамза Гилязетдинов, один депутат воздержался. В результате власти отказали компании в стройке. Тогда она обратилась в Арбитражный суд РТ.
«Камский бекон» — «дочка» Акибанка из Набережных Челнов. Возведение комплекса изначально поддержал глава Мензелинского района Айдар Салахов, чей сын Ленар работает в компании, аффилированной с «Камским беконом». Население района выступило резко против, и обратилось к президенту Рустаму Минниханову с просьбой вмешаться и остановить строительство.
Предприятие уже не первый раз сталкивается с отрицательной реакцией на строительные планы. В 2015 году компания была вынуждена покинуть территорию Тукаевского района после серии массовых протестов жителей местных сел, сообщает Кazanfirst.
Комментарии посетителей
“...08 сентября 2017 в 08:05 Рубрика: Вечерка On-Line Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным...” Так...
“...Невропатолог оформила нам больничный. Но когда он закончится, возвращаться мне будет некуда. Работу я...
Она не думала? А кто думает, что развод с мужем впереди, кто на худшее надеется. Я семь лет с двумя детьми в...
Нерадивая мать из Альметьевска разве и есть весь народ? Почему она не платит регулярно за детсад? Игроманка?...
Какие могут быть заявление на отказ от изучения языка.......нас никто не спрашивал и не писали заявление не...
Все таки справедливость восторжествовала, а то живем как в отдельном государстве что хотят то и творят как...
В 19 лет выскочила замуж, родила 2-х детей, затем развод. Квартиры нет. Алиментов видимо тоже нет. Ветер в голове...
Да кому это надо, кто будет печатать на такой клаве, лучше детям помогите больным, на что то полезное это...
Вот и разрешился вопрос о демографии в республике - народ не в состоянии оплатить даже детские учереждения,...
Я не уверена, но разве в этом случае нельзя воспользоваться материнским капиталом? У нее же двое детей, можно...
Конец в рот брала.
Раз выпускники школ сдают единые (для всей России) государственные экзамены, значит, и учиться все во всех...
А нельзя не придумывать законы, противоречащие федеральным законам?
Странная женщина. Жилья своего нет. Работы нет. Детей двоих родила. Семью развалила. А крайней в своих бедах ...
обернул чехол для карты фольгой. проверил - не считывается даже впритык
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?