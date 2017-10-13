Капитальный ремонт дороги на улице Промышленной завершен

Последними штрихами работы было нанесение разметки из термопластика. Кроме обновления асфальтового покрытия, бортового камня и установки нового освещения, ремонт коснулся трех путепроводов. Здесь ОАО «Каздорстрой» выложил два слоя нового асфальта, установил ограждение.

Добавим, на капитальный ремонт автомобильной дороги на ул. Промышленной из республиканского бюджета были выделены финансовые средства в размере 260 млн рублей.