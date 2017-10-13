Капитальный ремонт дороги на улице Промышленной завершен

|13 октября в 16:48
В них установлены пластиковые окна, новый линолеум, отделаны стены, санузлы.
|13 октября в 16:41
Согласно документации, имитатор запаха должен ориентировать служебную собаку на поиск американских долларов. Его вес должен соответствовать эквиваленту не менее 10,5 тысяч долларов США.
|13 октября в 15:40
Набережночелнинский городской суд отправил двоих мужчин в колонию общего режима.
|13 октября в 14:42
«Электротранспорт» сокращает суточное количество вагонов.
|13 октября в 14:21
Тело 41-летнего главы Кировского сельского поселения нашли с огнестрельным ранением в области шеи.
|13 октября в 13:47
Последними штрихами работы было нанесение разметки из термопластика.
|13 октября в 12:12
Специалисты обнаружили отсутствие инструментов и оборудования для оказания экстренной помощи, отсутствие необходимого обучения у медсестры физиотерапевтического кабинета.
|13 октября в 12:02
Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет. Кроме того, она должна будет заплатить потерпевшей 150 000 рублей компенсации морального вреда.
|13 октября в 11:55
За последние полгода цена на красную икру уже поднялась с 1 950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм, цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.
|13 октября в 11:20
Женщина хотела купить своему ребенку одежду, а в итоге, потеряла больше 3 тысяч рублей.
Комментарии посетителей
«Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами,...
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...