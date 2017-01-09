Каргинов на «КАМАЗе» пока второй в Africa Eco Race-2017

По итогам 6-го этапа ралли-марафона Africa Eco Race-2017 вторым в объединенном зачете стал российский экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под пилотированием Андрея Каргинова. К слову, он же выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
Вторым также стал его коллега по команде на газодизельном «КАМАЗе» Сергей Куприянов (+2.38), пишет ИА Татар-Информ.
«Мы проходили границу Марокко и Мавритании, поэтому спецучасток был относительно короткий, 172 км, и супербыстрый. Наверное, самый быстрый на этой гонке. Почти все время на максимально разрешенной скорости для грузовиков – до 150 км/ч. Но, несмотря на кажущуюся простоту, этап принес сюрпризы – столкнулись с поломками один из лидеров гонки Тьери Маньялди на багги и Миклош Ковакс на грузовике "Скания". У нашей команды сегодня 1-е и 2-е место в категории, Каргинов и Куприянов, с разницей 2,5 минуты», – написал в своем Instagram Сергей Куприянов.
Испытания для экипажей начались в 5 утра, когда вся колонна оказалась на долгом утреннем переезде на границе между Марокко и Мавританией. После прохождения нейтральной зоны между пограничными постами раллийцы приступили к прохождению 6-го этапа, который стартовал недалеко от мавританской деревни Булэноуэр. Этап был быстрым на песчаной земле, но иногда сложным с точки зрения навигации.
Впереди еще 6 гоночных этапов и 2000 километров в пути по территории Марокко, Мавритании и Сенегала. Напомним, финиш Africa Eco Race пройдет 14 января на Розовом озере в Дакаре.
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