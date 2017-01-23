Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН

Сегодня первые семь российских городов получили сертификаты участников программы ООН по защищенности от возможных природных и техногенных катастроф, в их число вошли Казань, Альметьевск и Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сертификат подтверждает высокий уровень защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры городов. Отмечается, что для этого учитывается степень устойчивости критически важных объектов, медицинских и образовательных учреждений, а также эффективность механизмов реагирования и финансирование всех мероприятий по обеспечению безопасности