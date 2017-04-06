Казанский адвокат защитит мужчину, которого СМИ прославили, как «террориста»

Уроженец Башкортостана и бывший десантник Андрей (Ильяс) Никитин, которого СМИ 3 апреля едва не объявили террористом, взорвавшим метро в Петербурге, воспользуется помощью казанского адвоката Руслана Нагиева, пишет «БИЗНЕС Online». Правозащитник заявил, что юридическая помощь Никитину, скорее всего, понадобится, поскольку из-за своих злоключений в Питере во время теракта его подзащитный может остаться без работы. Накануне Никитин позвонил казанскому адвокату и рассказал о своей непростой ситуации.
По словам Никитина, после его общения с правоохранительными органами столичные СМИ устроили на него настоящую охоту. Одновременно из Нижневартовска, где Никитин трудится водителем-дальнобойщиком, ему сообщили, что региональное отделение следственного комитета России и структуры МВД настоятельно порекомендовали его уволить и даже прислали по этому поводу официальную бумагу. При этом такое же требование якобы выдвинуто и в отношении напарника Никитина.
«Пока мы этих бумаг не видели, — подчеркивает Нагиев. — Но если такие документы действительно существуют, то мы готовы их обжаловать. Как я понял, Ильяс Никитин у своего работодателя на хорошем счету, поэтому нет никаких оснований его увольнять. Писать же заявление по собственному желанию мой подзащитный не хочет».
Напомним, 3 апреля Никитин находился в Петербурге, где ему довелось оказаться в том самом поезде городской подземки, который был взорван в 14:40 по московскому времени. Никитин покинул вагон на станции «Сенная площадь», а уже на ближайшем перегоне в тоннеле прогремел взрыв. Из-за характерной мусульманской внешности, которую журналисты описали как «мужчина с бородой и в тюбетейке», дальнобойщик из Нижневартовска сразу же оказался подозреваемым номер один. Его изображение с камер наблюдения сразу же было растиражировано по СМИ и соцсетям, в результате чего узнавший об этом Никитин сам явился в петербургскую полицию, дал объяснения и был отпущен. Тем не менее в Москве, куда переместился Никитин, его допросили еще дважды, а пассажиры авиарейса, летящего до Оренбурга, отказались находиться в одном самолете с человеком, которого ославили террористом.
Известно, что Никитин уроженец Башкортостана, его отец — русский, а мать — татарка. Он выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, воевал в Чечне, в запас уволился в звании капитана. Принял ислам, вернувшись с войны, и взял себе новое имя Ильяс.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
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Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !