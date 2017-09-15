КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье

КБК им. Титова планирует открыть предприятие по производству упаковки в Подмосковье. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции рассказал генеральный директор КБК Андрей Фомичев. Ожидаемый годовой объем 8 миллионов квадратных метров упаковки.

- Дело в том, что транспортировать упаковку выгодно, эффективно и экономично на радиусе 500 км, - пояснил Фомичев. - Мы сегодня себя очень хорошо и уверенно чувствуем в таких регионах, как Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Самарская и Ульяновская области - рядом близлежащие регионы. Но у нас очень большая доля и - Москва. И мы сегодня очень серьезно теряем на перевозках.

Предприятие откроется в городе Клин, в 70 километрах от Москвы. В данный момент идет строительство.

- Оборудование закуплено, оно немецкое. Часть оборудования переходит отсюда. То оборудование, которое мы снимаем. Мы его не продаем и не выкидываем. Сняли, сейчас готовим, - рассказал генеральный директор.

Открыть производство планируют в середине 2018 года. Предприятие будет называться «Челны Упак». Будущие сотрудники сейчас проходят обучение в Набережных Челнах.

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