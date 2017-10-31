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31 октября в 14:28
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»

Это большой действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек.

31 октября в 13:47
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)

И вновь челнинское предприятие не изменяет своим традициям - в пикантных съемках приняли участие сотрудницы НЧКЗ.

31 октября в 11:08
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц

Волонтеры распространяют ориентировки по социальным сетям.

31 октября в 08:33
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку

Как сообщил руководитель управления здравоохранения  Челнов Олег Сабаев, подготовленная вертолётная площадка даст возможность КДМЦ доставлять тяжелобольных детей в республиканские больницы.

31 октября в 08:18
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл

Заключенных отправлют в изоляторы Марий Эл, чтобы решить проблему перелимита. На сегодня в РТ в СИЗО содержатся 2245 подозреваемых, что превышает лимит наполняемости на 203 человека.
31 октября в 08:09
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре

Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения.

31 октября в 08:05
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск

В остальные дни пригородные поезда будут следовать согласно действующему расписанию.

30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
31 октября 2017г. 22:52

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Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 08:33
Рубрика: Вечерка On-Line

КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку

КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку

В Городском дворце творчества детей и молодежи Набережных Челнов прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейным датам двух подразделений ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» (КДМЦ): 45-летию детской поликлиники (ранее поликлиника № 1) и 35-летию детской больницы (ранее ДГБ № 2).

Поздравить собравшихся со знаменательным событием приехал заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко: "Эта дата - знаменательный повод выразить благодарность сотрудникам учреждения, которыми гордятся Челны и наша республика. Камский медицинский центр без всяких натяжек можно назвать центром высоких технологий. Имеющееся в больнице оборудование позволяет оказывать современную диагностику. Главное богатство центра - человеческий капитал, без которого не было бы достигнуто тех результатов, которые мы сегодня имеем".

За заслуги перед больницей Владислав Виниченко вручил благодарственные письма и грамоты ведомства сотрудникам и ветеранам медицины. На мероприятии был показан фильм о том, как зарождалась педиатрия в городе. Интервью в нем дают как работающие доктора, так и ветераны. На праздничный вечер были приглашены те, кто стоял у истоков больницы и поликлиники, кто внес вклад в развитие системы здравоохранения Челнов, действующие медицинские работники.

Гостей с праздником поздравил заместитель руководителя Исполнительного комитета Набережных Челнов Рамиль Халимов: «Хорошие результаты, которые показывает городское здравоохранение - результат вашей работы, это заслуга ветеранов. КДМЦ - особая больница, потому что здесь особые пациенты, самые маленькие из них не могут сказать, что и где у них болит. Поэтому вам приходится выполнять роль не только медика, но и педагога, и вы прекрасно с этим справляетесь".

Комментируя событие, главный врач КДМЦ Тимур Мубаракшин сказал, что это юбилей всего детского здравоохранения: "Первые педиатры, приехавшие строить "КАМАЗ", работали на базе наших подразделений: раньше больница и поликлиника были отдельно друг от друга, теперь это - КДМЦ.  Поэтому тем, кто был первостроителями, мы сделали такой праздник".

Добавим, сегодня Камский детский медицинский центр - крупнейшее лечебное учреждение Закамского региона. Как сообщил руководитель управления здравоохранения по городу Набережные Челны Олег Сабаев, подготовленная вертолётная площадка КДМЦ даст возможность доставлять тяжелобольных детей в республиканские учреждения. Вертолётная площадка - один из подарков больнице к юбилею, сообщает пресс-служба мэрии города.

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