КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку

В Городском дворце творчества детей и молодежи Набережных Челнов прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейным датам двух подразделений ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» (КДМЦ): 45-летию детской поликлиники (ранее поликлиника № 1) и 35-летию детской больницы (ранее ДГБ № 2).
Поздравить собравшихся со знаменательным событием приехал заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко: "Эта дата - знаменательный повод выразить благодарность сотрудникам учреждения, которыми гордятся Челны и наша республика. Камский медицинский центр без всяких натяжек можно назвать центром высоких технологий. Имеющееся в больнице оборудование позволяет оказывать современную диагностику. Главное богатство центра - человеческий капитал, без которого не было бы достигнуто тех результатов, которые мы сегодня имеем".
За заслуги перед больницей Владислав Виниченко вручил благодарственные письма и грамоты ведомства сотрудникам и ветеранам медицины. На мероприятии был показан фильм о том, как зарождалась педиатрия в городе. Интервью в нем дают как работающие доктора, так и ветераны. На праздничный вечер были приглашены те, кто стоял у истоков больницы и поликлиники, кто внес вклад в развитие системы здравоохранения Челнов, действующие медицинские работники.
Гостей с праздником поздравил заместитель руководителя Исполнительного комитета Набережных Челнов Рамиль Халимов: «Хорошие результаты, которые показывает городское здравоохранение - результат вашей работы, это заслуга ветеранов. КДМЦ - особая больница, потому что здесь особые пациенты, самые маленькие из них не могут сказать, что и где у них болит. Поэтому вам приходится выполнять роль не только медика, но и педагога, и вы прекрасно с этим справляетесь".
Комментируя событие, главный врач КДМЦ Тимур Мубаракшин сказал, что это юбилей всего детского здравоохранения: "Первые педиатры, приехавшие строить "КАМАЗ", работали на базе наших подразделений: раньше больница и поликлиника были отдельно друг от друга, теперь это - КДМЦ. Поэтому тем, кто был первостроителями, мы сделали такой праздник".
Добавим, сегодня Камский детский медицинский центр - крупнейшее лечебное учреждение Закамского региона. Как сообщил руководитель управления здравоохранения по городу Набережные Челны Олег Сабаев, подготовленная вертолётная площадка КДМЦ даст возможность доставлять тяжелобольных детей в республиканские учреждения. Вертолётная площадка - один из подарков больнице к юбилею, сообщает пресс-служба мэрии города.
Комментарии посетителей
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