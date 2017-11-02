КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

|02 ноября в 14:32
В сумме показателей деятельности учреждений здравоохранения и реализации региональных планов по снижению смертности от основных причин автоград набрал 113 баллов.
|02 ноября в 12:49
Эта рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом для воспроизводства водных биологических ресурсов.
|02 ноября в 11:55
Первый этап кастинга запускает режиссер Дмитрий Стрижевский. О наборе актеров он пишет на личной странице в социальной сети.
|02 ноября в 11:15
Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей.
|02 ноября в 10:03
Некоторые города Приволжского федерального округа могут стать пилотной площадкой для эксперимента Министерства строительства и ЖКХ РФ.
|02 ноября в 09:27
Всем желающим также раздавали в качестве сувениров зонты, будильники, рюкзаки, газеты и бейсболки, коробки чая, тетрадки с фотографией лидера партии и синими носками.
|02 ноября в 08:53
Пожилой человек переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.
|02 ноября в 08:35
10 октября в поселке Круглое Поле семиклассница получила травму позвоночника в ходе конфликта с учениками.
|02 ноября в 08:19
Площадь цоколя мечети составляет 1 тыс. квадратных метров, высота - 3,6 метров.
|01 ноября в 15:24
Эксперты говорят, что последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.
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