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02 ноября в 14:32
Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения
Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения

В сумме показателей деятельности учреждений здравоохранения и реализации региональных планов по снижению смертности от основных причин автоград набрал 113 баллов.

02 ноября в 12:49
«Челныводоканал» выпустил в Каму 10 тысяч сазанов
«Челныводоканал» выпустил в Каму 10 тысяч сазанов

Эта рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом для воспроизводства водных биологических ресурсов.

02 ноября в 11:55
В Челнах ищут актеров для фильма «Город Брежнев» по книге Идиатуллина
В Челнах ищут актеров для фильма «Город Брежнев» по книге Идиатуллина

Первый этап кастинга запускает режиссер Дмитрий Стрижевский. О наборе актеров он пишет на личной странице в социальной сети.

02 ноября в 11:15
КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных
КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей.

02 ноября в 10:03
Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов
Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов

Некоторые города Приволжского федерального округа могут стать пилотной площадкой для эксперимента Министерства строительства и ЖКХ РФ.

02 ноября в 09:27
В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского
В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского

Всем желающим также раздавали в качестве сувениров зонты, будильники, рюкзаки, газеты и бейсболки, коробки чая, тетрадки с фотографией лидера партии и синими носками.
02 ноября в 08:53
В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП
В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП

Пожилой человек переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.

02 ноября в 08:35
Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района
Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района

10 октября в поселке Круглое Поле семиклассница получила травму позвоночника в ходе конфликта с учениками.

02 ноября в 08:19
В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»
В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»

Площадь цоколя мечети составляет 1 тыс. квадратных метров, высота - 3,6 метров.

01 ноября в 15:24
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

Эксперты говорят, что последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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03 ноября 2017г. 00:35

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в 11:15
Рубрика: Вечерка On-Line

КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

Городские стационары (Перинатальный центр, Детская больница) будут работать в круглосуточном режиме, без выходных. Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей. 

В Детской поликлинике КДМЦ 4 и 6 ноября с 9:00 до 14:00 будут дежурить участковые врачи-педиатры.

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