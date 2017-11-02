КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

Городские стационары (Перинатальный центр, Детская больница) будут работать в круглосуточном режиме, без выходных. Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей.

В Детской поликлинике КДМЦ 4 и 6 ноября с 9:00 до 14:00 будут дежурить участковые врачи-педиатры.