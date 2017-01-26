КФУ подтвердил информацию о заболевших туберкулезом студентах

Набережночелнинский институт КФУ поясняет ситуацию о заболеваемости туберкулезом двух студентов Инженерно-экономического колледжа. Накануне тревожное сообщение о том, что у учащихся ВУЗа обнаружилась открытая форма этого опасного заболевания, распространилась в социальных сетях.

"Согласно приказу директора Набережночелнинского института КФУ М.М. Ганиева все студенты ежегодно проходят обязательное флюорографическое обследование. В сентябре 2016 года студенты колледжа вовремя предоставили информацию о ФЛГ, заболевания туберкулезом не было обнаружено. В ноябре двое студентов заболели пневмонией, и при лечении им был поставлен диагноз – малая форма туберкулеза" - было опубликовано на официальном сайте ВУЗа.

На данный момент в институте были проведены профилактические мероприятия - во всех зданиях, где обучались заболевшие туберкулезом студенты, проведена специальная санитарная обработка, а в двух группах, где учились заболевшие туберкулезом студенты, учащимися и преподавателями пройдены повторные флюорографические обследования. По официальным данным ни у кого из них признаков заболевания не обнаружено. Студенты, у которых обнаружен туберкулез, находятся в академическом отпуске с 9 января 2017 года и проходят лечение.