КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди

Казанский федеральный университет занял 14-е место в топе государственных медучреждений по объему произведенных ими в 2016 году закупок эндопротезов молочной железы. По данным делового журнала Vademecum, за год казанский университет приобрел более 50 имплантов на общую сумму 1,3 млн. рублей, пишет «БИЗНЕС Online».

Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии. Этот исторический максимум, зафиксированный после погружения реконструктивной пластики груди для онкопациенток в страховые госпрограммы, оказался в десятки раз меньше гипотетической потребности — в стране ежегодно проводится порядка 45 тыс. противоопухолевых операций на молочных железах.

Отмечается, что в 2013 году тематические закупки проводили лишь 10 госмедучреждений, то в 2016 году число таких заказчиков выросло до 35.

Издание отмечает, что часть закупок выявить не удалось даже после нескольких перепроверок, хотя представители клиник утверждают, что торги проводились. Так получилось, например, с Республиканским клиническим онкологическим диспансером МЗ РТ, где провели в общей сложности около 300 реконструкций после мастэктомии, в том числе с использованием имплантатов.



