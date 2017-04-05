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05 апреля в 16:03
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

05 апреля в 15:22
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
05 апреля в 14:57
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
05 апреля в 14:33
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.

05 апреля в 14:19
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.

05 апреля в 14:01
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.

05 апреля в 13:46
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

05 апреля в 09:47
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Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

05 апреля в 09:08
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.

05 апреля в 08:12
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
05 апреля 2017г. 19:01

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в 15:22
Рубрика: Вечерка On-Line

«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Чиновники и депутаты Татарстана подключились к теме так называемых «групп смерти». Вчера Министерство образования и науки республики сообщило, что разослало по школам региона рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от угроз интернета, сообщает "Коммерсант Казань".

Памятки, в частности, призывают следить, не размещает ли ребенок на странице в сети медуз, кошек, бабочек, единорогов и китов и не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.

Для выявления подростков, состоящих в неправильных группах в соцсетях, в республике созданы «кибердружины», которые докладывают о подозрительных фактах в министерство и правоохранительные органы. В регионе возлагают большие надежды на внесенный в Госдуму законопроект Ирины Яровой, предусматривающий уголовное наказание за склонение к самоубийству. Министерство образования и науки Татарстана разработало рекомендации, как защитить детей от «негативного воздействия сети интернет».

Об этом вчера на пресс-конференции в Госсовете, посвященной противодействию «побуждению детей к суицидальному поведению», сообщила заместитель министра Лариса Сулима. По ее словам, рекомендации направлены в школы, которые должны ознакомить с ними родителей на собраниях. Эти материалы, в частности, содержат примеры «деструктивных групп суицидальной направленности»: «Море китов», «Разбуди меня в 4:20», «Поколение приунывших детей». В рекомендациях говорится о том, что именно «должно насторожить родителей» ребенка, общающегося в социальных сетях. 

В первую очередь, родители должны обратить внимание, не закрыл ли ребенок для общего доступа профиль своей страницы в соцсети. «Если профиль закрыт, значит, ребенок что-то скрывает»,— разъяснила суть этого предостережения госпожа Сулима. По ее словам, родителей должно насторожить, если ребенок закрывает рукой либо одеждой свое лицо на фотографиях, а также если есть «демонстрирование указательного пальца на таких снимках».

В рекомендациях говорится, что «опасными» также считаются «такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги», а также «съемки с высоты, крыш и чердаков, изображение того, как киты плывут вверх». Родители должны выяснить, не появилась ли у ребенка «группа подозрительных "друзей"» и взять на заметку, если вдруг он стал цитировать «некоторые стихотворения, посвященные смерти», например, Сергея Есенина или Иосифа Бродского.

Лариса Сулима сообщила, что мониторингом «групп смерти» в Татарстане занимаются «кибердружины» при молодежных организациях, которые передают информацию в министерство и правоохранительные органы. «"Молодая гвардия" предоставила нам конкретную информацию: какой ребенок в какой состоит группе, из какой он школы. Это нам очень помогло, потому что дети уже находились в состоянии игры»,— рассказала госпожа Сулима. 

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