«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Чиновники и депутаты Татарстана подключились к теме так называемых «групп смерти». Вчера Министерство образования и науки республики сообщило, что разослало по школам региона рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от угроз интернета, сообщает "Коммерсант Казань".

Памятки, в частности, призывают следить, не размещает ли ребенок на странице в сети медуз, кошек, бабочек, единорогов и китов и не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.

Для выявления подростков, состоящих в неправильных группах в соцсетях, в республике созданы «кибердружины», которые докладывают о подозрительных фактах в министерство и правоохранительные органы. В регионе возлагают большие надежды на внесенный в Госдуму законопроект Ирины Яровой, предусматривающий уголовное наказание за склонение к самоубийству. Министерство образования и науки Татарстана разработало рекомендации, как защитить детей от «негативного воздействия сети интернет».

Об этом вчера на пресс-конференции в Госсовете, посвященной противодействию «побуждению детей к суицидальному поведению», сообщила заместитель министра Лариса Сулима. По ее словам, рекомендации направлены в школы, которые должны ознакомить с ними родителей на собраниях. Эти материалы, в частности, содержат примеры «деструктивных групп суицидальной направленности»: «Море китов», «Разбуди меня в 4:20», «Поколение приунывших детей». В рекомендациях говорится о том, что именно «должно насторожить родителей» ребенка, общающегося в социальных сетях.

В первую очередь, родители должны обратить внимание, не закрыл ли ребенок для общего доступа профиль своей страницы в соцсети. «Если профиль закрыт, значит, ребенок что-то скрывает»,— разъяснила суть этого предостережения госпожа Сулима. По ее словам, родителей должно насторожить, если ребенок закрывает рукой либо одеждой свое лицо на фотографиях, а также если есть «демонстрирование указательного пальца на таких снимках».

В рекомендациях говорится, что «опасными» также считаются «такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги», а также «съемки с высоты, крыш и чердаков, изображение того, как киты плывут вверх». Родители должны выяснить, не появилась ли у ребенка «группа подозрительных "друзей"» и взять на заметку, если вдруг он стал цитировать «некоторые стихотворения, посвященные смерти», например, Сергея Есенина или Иосифа Бродского.

Лариса Сулима сообщила, что мониторингом «групп смерти» в Татарстане занимаются «кибердружины» при молодежных организациях, которые передают информацию в министерство и правоохранительные органы. «"Молодая гвардия" предоставила нам конкретную информацию: какой ребенок в какой состоит группе, из какой он школы. Это нам очень помогло, потому что дети уже находились в состоянии игры»,— рассказала госпожа Сулима.