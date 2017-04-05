«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Чиновники и депутаты Татарстана подключились к теме так называемых «групп смерти». Вчера Министерство образования и науки республики сообщило, что разослало по школам региона рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от угроз интернета, сообщает "Коммерсант Казань".
Памятки, в частности, призывают следить, не размещает ли ребенок на странице в сети медуз, кошек, бабочек, единорогов и китов и не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
Для выявления подростков, состоящих в неправильных группах в соцсетях, в республике созданы «кибердружины», которые докладывают о подозрительных фактах в министерство и правоохранительные органы. В регионе возлагают большие надежды на внесенный в Госдуму законопроект Ирины Яровой, предусматривающий уголовное наказание за склонение к самоубийству. Министерство образования и науки Татарстана разработало рекомендации, как защитить детей от «негативного воздействия сети интернет».
Об этом вчера на пресс-конференции в Госсовете, посвященной противодействию «побуждению детей к суицидальному поведению», сообщила заместитель министра Лариса Сулима. По ее словам, рекомендации направлены в школы, которые должны ознакомить с ними родителей на собраниях. Эти материалы, в частности, содержат примеры «деструктивных групп суицидальной направленности»: «Море китов», «Разбуди меня в 4:20», «Поколение приунывших детей». В рекомендациях говорится о том, что именно «должно насторожить родителей» ребенка, общающегося в социальных сетях.
В первую очередь, родители должны обратить внимание, не закрыл ли ребенок для общего доступа профиль своей страницы в соцсети. «Если профиль закрыт, значит, ребенок что-то скрывает»,— разъяснила суть этого предостережения госпожа Сулима. По ее словам, родителей должно насторожить, если ребенок закрывает рукой либо одеждой свое лицо на фотографиях, а также если есть «демонстрирование указательного пальца на таких снимках».
В рекомендациях говорится, что «опасными» также считаются «такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги», а также «съемки с высоты, крыш и чердаков, изображение того, как киты плывут вверх». Родители должны выяснить, не появилась ли у ребенка «группа подозрительных "друзей"» и взять на заметку, если вдруг он стал цитировать «некоторые стихотворения, посвященные смерти», например, Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
Лариса Сулима сообщила, что мониторингом «групп смерти» в Татарстане занимаются «кибердружины» при молодежных организациях, которые передают информацию в министерство и правоохранительные органы. «"Молодая гвардия" предоставила нам конкретную информацию: какой ребенок в какой состоит группе, из какой он школы. Это нам очень помогло, потому что дети уже находились в состоянии игры»,— рассказала госпожа Сулима.
Комментарии посетителей
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
Как выдвигаются обвинения Схема, по которой выдвигаются обвинения в экстремизме в адрес Свидетелей Иеговы,...
Российские прокуроры неправомерно применяют Федеральный закон «О противодействии экстремистской...
Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !
стартовал 4 марта, сегодня 4 апреля. Из Москвы до Челнов около 1050км (если из центра Москвы брать, откуда и...
Добры день! На самом деле, многие эксперты в области права, правозащитники, религиоведы всерьез обеспокоены...
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...