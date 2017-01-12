Киоск напротив здания УВД Челнов, где незаконно продавали алкоголь, снесут

В киоске «Аю» на остановке «Райисполком» и «Магазин» на «УВД» незаконно продавали алкогольную продукцию. Теперь в течение 14 дней предприниматели должны будут демонтировать эти нестационарные торговые объекты, сообщает пресс-служба исполкома города.

Кроме того, факты продажи выявлены в магазинах «Теремок», «Айсель», «Нур», «Сказка», «Акара», «Эльнара», «Сим-Сим».

Стоит отметить, что об этих киосках говорил руководитель исполкома Ринат Абдуллин, во время заседания по ситуации в сфере незаконного оборота алкогольной продукции в мэрии, которое состоялось под конец прошлого года.

Напомним, что в 2016 году сотрудниками УМВД проведено более 1000 мероприятий по контролю в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам проверок составлено более 800 протоколов о привлечении к административной ответственности. В 2016 году сотрудники ОЭБ и ПК УМВД изъяли 38152 литра фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.