Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг

Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг в Казани, сообщает портал e-Kazan.ru. Они будут требовать санации их умирающих банков. Акция протеста должна пройти 21 января с 11:00 до 15:00 в парке Тинчурина. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек. Официально митинг пока еще не согласован. В последний раз клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» собирались вместе 13 января. Цель была та же – требование санации банков.