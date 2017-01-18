Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг в Казани, сообщает портал e-Kazan.ru. Они будут требовать санации их умирающих банков. Акция протеста должна пройти 21 января с 11:00 до 15:00 в парке Тинчурина. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек. Официально митинг пока еще не согласован. В последний раз клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» собирались вместе 13 января. Цель была та же – требование санации банков.
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Сегодня в новостях:
|18 января в 10:04
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг
Они будут требовать санации их умирающих банков. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек
|18 января в 09:19
График уборки снега в Челнах на 18 января
Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.
|17 января в 17:57
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
|17 января в 14:10
В Челнах введен карантинный режим
Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.
|17 января в 12:43
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах
В настоящее время сотрудники службы безопасности проверяют записи камер видеонаблюдения с целью расследования причин данного инцидента.
|17 января в 11:21
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник
По словам очевидцев, это произошло в 47 микрорайоне Нового города.
|17 января в 10:32
В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)
Чтобы остановить несовершеннолетних нарушителей, автоинспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу.
|17 января в 08:25
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог
В городе для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега.
|17 января в 08:22
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ
Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.
|17 января в 08:18
914 камер следят за безопасностью в Челнах
Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...