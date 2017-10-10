Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

Ключевые работники «КАМАЗа» к концу текущего года смогут распечатать новый социальный пакет: можно будет выбрать одну из категорий личных трат и компенсировать ее. В список ключевых вошли 60 специальностей. Это представители профессий, максимально влияющих на качество выпускаемой продукции: им принадлежит основная роль в создании продукта компании. Соцпакет носит название «Кафетерий».
Работникам доступна одна из компенсаций на выбор: за проведенное лечение, медицинское обследование; затраты на приобретение абонемента на посещение спортивного заведения (без права переуступки третьему лицу); оплату обучения, тренингов, курсов; отдых (санатории/пансионаты РФ, заграничный отдых); содержание ребенка в детском дошкольном учреждении; оплату жилищно-коммунальных услуг.
Право на получение дополнительной льготы возникает один раз в календарный год. Компенсация выплачивается за один вид затрат работника в период с 1 января по 15 ноября текущего года, а её размер зависит от времени трудоустройства на «КАМАЗ».
Имеются и ограничения. Так, получить льготу смогут только те работники, у которых нет действующих дисциплинарных взысканий и случаев привлечения к административной ответственности в связи с трудовой деятельностью. В этом году на неё не могут претендовать камазовцы, трудоустроенные после 15 октября или уволенные с 15 октября текущего года. Чтобы оформить компенсацию от «Кафетерия», работник должен обратиться в свою службу по управлению персоналом с заявлением, приложив к нему копию документа, подтверждающего факт затрат (договор об оказании платных услуг, кассовый чек, счёт, квитанцию). Это необходимо сделать до 15 ноября. На основании всех этих документов будут формироваться списки и определяться размеры будущей льготы. Компенсация будет начислена не позднее 25 ноября этого года. Выплата произойдёт одновременно с заработной платой.
Если вы не попали в список счастливчиков, не огорчайтесь. В 2018 году список ключевых профессий будет пересмотрен, производство на «КАМАЗе» меняется, а значит, на авансцену выходят представители новых компетенций. Периодичность походов в «Кафетерий» зависит от оценки качества работы непосредственным руководителем. Именно он включает претендента в список получения дополнительной социальной льготы. Жизнеспособность программы будет зависеть от её эффективности, сообщают "Вести Камаза".
Список ключевых профессий в подразделениях «КАМАЗа»:
1. Водитель погрузчика
2. Водитель испытатель
3. Гальваник
4. Заливщик металла
5. Зуборезчик
6. Зубошлифовщик
7. Инженер-технолог по ТВЧ
8. Инженер-технолог по сварке
9. Инженер-технолог по окраске
10. Инженер-технолог по СОЖ
11. Инженер-технолог по мехобработке
12. Клепальщик
13. Контролер
14. Кузнец-штамповщик
15. Кузнец на молотах и прессах
16. Лаборант спектрального анализа
17. Лаборант химического анализа
18. Мастер
19. Маляр
20. Машинист крана (крановщик)
21. Нагревальщик металла
22. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
23. Наладчик КИПиА
24. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
25. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
26. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
27. Наладчик шлифовальных станков
28. Наладчик токарных автоматов и полуавтоматов
29. Напайщик
30. Обрубщик
31. Оператор станков с программным управлением
32. Огнеупорщик
33. Оператор металлорежущих станков - автоматов
34. Оператор автоматических линий
35. Плавильщик м/с
36. Правщик абразивных кругов
37. Резьбошлифовщик
38. Стерженщик м/ф
39. Слесарь – ремонтник
40. Слесарь-инструментальщик
41. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
42. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
43. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
44. Слесарь-электромонтажник
45. Термист
46. Токарь
47. Токарь-затыловщик
48. Токарь по обработке абразивных изделий
49. Токарь-расточник
50. Токарь-револьверщик
51. Фрезеровщик
52. Формовщик м/ф
53. Штамповщик
54. Шливофщик
55. Электросварщик на автоматических и п\автоматических машинах
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
57. Электрогазосварщик
58.Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования
59. Электросварщик ручной сварки
60. Электроэрозионист
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
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Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
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