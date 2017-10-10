Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

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10 октября в 16:37
Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги
Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги

Тело закопали в июне, а в октябре сожитель падчерицы рассказал полиции о произошедшем, после чего его задержали. Затем нашли закопанное в навозе, гниющее тело 56-летнего мужчины.

10 октября в 15:48
В России введут обязательный урок по шахматам
В России введут обязательный урок по шахматам

Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

10 октября в 15:45
В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган
В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган

Медики приехали по вызову в квартиру его бывшей жены — там они и обнаружили мужчину, который истекал кровью. Отмечается, что оба супруга были ранее судимы.
10 октября в 15:04
На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам
На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам

В настоящий момент заканчивается установка и монтаж опор освещения на отрезке от улицы Королева до улицы Нариманова.

10 октября в 11:44
Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят
Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят

В обращении к Рустаму Минниханову Юрий Синельщиков назвал действия казанского исполкома “издевательством по существу”.

10 октября в 10:56
В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей
В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей

В апреле прошлого года Дарья Алякина была отпущена из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей.

10 октября в 09:43
Певица из Челнов спела в “Вечернем Урганте” (ВИДЕО)

Телеведущий отметил, что клип «Татарин» группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.

10 октября в 08:41
Госслужащих Татарстана переводят на срочные контракты
Госслужащих Татарстана переводят на срочные контракты

Срочный контракт заключается на неопределенный срок, по истечении которого он либо растрогается, либо госслужащего назначают на ту же должность.

10 октября в 08:27
За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ
За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предшествующей неделей повысилась на 4,6 процента, отмечают в Роспотребнадзоре.

10 октября в 08:25
Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”
Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

Они смогут компенсировать затраты на отдых, лечение, спорт, плату за детский сад или ЖКХ. (СПИСОК)


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
11 октября 2017г. 00:22

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в 08:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет &#8220;Кафетерий&#8221;

Ключевые работники «КАМАЗа» к концу текущего года смогут распечатать новый социальный пакет: можно будет выбрать одну из категорий личных трат и компенсировать ее. В список ключевых вошли 60 специальностей. Это представители профессий, максимально влияющих на качество выпускаемой продукции: им принадлежит основная роль в создании продукта компании. Соцпакет носит название «Кафетерий».

Работникам доступна одна из компенсаций на выбор: за проведенное лечение, медицинское обследование; затраты на приобретение абонемента на посещение спортивного заведения (без права переуступки третьему лицу); оплату обучения, тренингов, курсов; отдых (санатории/пансионаты РФ, заграничный отдых); содержание ребенка в детском дошкольном учреждении; оплату жилищно-коммунальных услуг.

Право на получение дополнительной льготы возникает один раз в календарный год. Компенсация выплачивается за один вид затрат работника в период с 1 января по 15 ноября текущего года, а её размер зависит от времени трудоустройства на «КАМАЗ».

Имеются и ограничения. Так, получить льготу смогут только те работники, у которых нет действующих дисциплинарных взысканий и случаев привлечения к административной ответственности в связи с трудовой деятельностью. В этом году на неё не могут претендовать камазовцы, трудоустроенные после 15 октября или уволенные с 15 октября текущего года. Чтобы оформить компенсацию от «Кафетерия», работник должен обратиться в свою службу по управлению персоналом с заявлением, приложив к нему копию документа, подтверждающего факт затрат (договор об оказании платных услуг, кассовый чек, счёт, квитанцию). Это необходимо сделать до 15 ноября. На основании всех этих документов будут формироваться списки и определяться размеры будущей льготы. Компенсация будет начислена не позднее 25 ноября этого года. Выплата произойдёт одновременно с заработной платой.

Если вы не попали в список счастливчиков, не огорчайтесь. В 2018 году список ключевых профессий будет пересмотрен, производство на «КАМАЗе» меняется, а значит, на авансцену выходят представители новых компетенций. Периодичность походов в «Кафетерий» зависит от оценки качества работы непосредственным руководителем. Именно он включает претендента в список получения дополнительной социальной льготы. Жизнеспособность программы будет зависеть от её эффективности, сообщают "Вести Камаза".

Список ключевых профессий в подразделениях «КАМАЗа»:

1. Водитель погрузчика

2. Водитель испытатель

3. Гальваник

4. Заливщик металла

5. Зуборезчик

6. Зубошлифовщик

7. Инженер-технолог по ТВЧ

8. Инженер-технолог по сварке

9. Инженер-технолог по окраске

10. Инженер-технолог по СОЖ

11. Инженер-технолог по мехобработке

12. Клепальщик

13. Контролер

14. Кузнец-штамповщик

15. Кузнец на молотах и прессах

16. Лаборант спектрального анализа

17. Лаборант химического анализа

18. Мастер

19. Маляр

20. Машинист крана (крановщик)

21. Нагревальщик металла

22. Наладчик  автоматических линий и агрегатных станков

23. Наладчик КИПиА

24. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски

25. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования

26. Наладчик станков  и манипуляторов с программным управлением

27. Наладчик шлифовальных станков

28. Наладчик токарных автоматов и полуавтоматов

29. Напайщик

30. Обрубщик

31. Оператор станков с программным управлением

32. Огнеупорщик

33. Оператор металлорежущих станков - автоматов

34. Оператор автоматических линий

35. Плавильщик м/с

36. Правщик абразивных кругов

37. Резьбошлифовщик

38. Стерженщик м/ф

39. Слесарь – ремонтник

40. Слесарь-инструментальщик

41. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

42. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

43. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

44. Слесарь-электромонтажник

45. Термист

46. Токарь

47. Токарь-затыловщик

48. Токарь по обработке абразивных изделий

49. Токарь-расточник

50. Токарь-револьверщик 

51. Фрезеровщик 

52. Формовщик м/ф 

53. Штамповщик 

54. Шливофщик 

55. Электросварщик на автоматических и п\автоматических машинах 

56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

57. Электрогазосварщик 

58.Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 

59. Электросварщик ручной сварки 

60. Электроэрозионист

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Комментарии:

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10.10.2017 19:26

Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.

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