Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

Ключевые работники «КАМАЗа» к концу текущего года смогут распечатать новый социальный пакет: можно будет выбрать одну из категорий личных трат и компенсировать ее. В список ключевых вошли 60 специальностей. Это представители профессий, максимально влияющих на качество выпускаемой продукции: им принадлежит основная роль в создании продукта компании. Соцпакет носит название «Кафетерий».

Работникам доступна одна из компенсаций на выбор: за проведенное лечение, медицинское обследование; затраты на приобретение абонемента на посещение спортивного заведения (без права переуступки третьему лицу); оплату обучения, тренингов, курсов; отдых (санатории/пансионаты РФ, заграничный отдых); содержание ребенка в детском дошкольном учреждении; оплату жилищно-коммунальных услуг.

Право на получение дополнительной льготы возникает один раз в календарный год. Компенсация выплачивается за один вид затрат работника в период с 1 января по 15 ноября текущего года, а её размер зависит от времени трудоустройства на «КАМАЗ».

Имеются и ограничения. Так, получить льготу смогут только те работники, у которых нет действующих дисциплинарных взысканий и случаев привлечения к административной ответственности в связи с трудовой деятельностью. В этом году на неё не могут претендовать камазовцы, трудоустроенные после 15 октября или уволенные с 15 октября текущего года. Чтобы оформить компенсацию от «Кафетерия», работник должен обратиться в свою службу по управлению персоналом с заявлением, приложив к нему копию документа, подтверждающего факт затрат (договор об оказании платных услуг, кассовый чек, счёт, квитанцию). Это необходимо сделать до 15 ноября. На основании всех этих документов будут формироваться списки и определяться размеры будущей льготы. Компенсация будет начислена не позднее 25 ноября этого года. Выплата произойдёт одновременно с заработной платой.

Если вы не попали в список счастливчиков, не огорчайтесь. В 2018 году список ключевых профессий будет пересмотрен, производство на «КАМАЗе» меняется, а значит, на авансцену выходят представители новых компетенций. Периодичность походов в «Кафетерий» зависит от оценки качества работы непосредственным руководителем. Именно он включает претендента в список получения дополнительной социальной льготы. Жизнеспособность программы будет зависеть от её эффективности, сообщают "Вести Камаза".

Список ключевых профессий в подразделениях «КАМАЗа»:

1. Водитель погрузчика

2. Водитель испытатель

3. Гальваник

4. Заливщик металла

5. Зуборезчик

6. Зубошлифовщик

7. Инженер-технолог по ТВЧ

8. Инженер-технолог по сварке

9. Инженер-технолог по окраске

10. Инженер-технолог по СОЖ

11. Инженер-технолог по мехобработке

12. Клепальщик

13. Контролер

14. Кузнец-штамповщик

15. Кузнец на молотах и прессах

16. Лаборант спектрального анализа

17. Лаборант химического анализа

18. Мастер

19. Маляр

20. Машинист крана (крановщик)

21. Нагревальщик металла

22. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков

23. Наладчик КИПиА

24. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски

25. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования

26. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

27. Наладчик шлифовальных станков

28. Наладчик токарных автоматов и полуавтоматов

29. Напайщик

30. Обрубщик

31. Оператор станков с программным управлением

32. Огнеупорщик

33. Оператор металлорежущих станков - автоматов

34. Оператор автоматических линий

35. Плавильщик м/с

36. Правщик абразивных кругов

37. Резьбошлифовщик

38. Стерженщик м/ф

39. Слесарь – ремонтник

40. Слесарь-инструментальщик

41. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

42. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

43. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

44. Слесарь-электромонтажник

45. Термист

46. Токарь

47. Токарь-затыловщик

48. Токарь по обработке абразивных изделий

49. Токарь-расточник

50. Токарь-револьверщик

51. Фрезеровщик

52. Формовщик м/ф

53. Штамповщик

54. Шливофщик

55. Электросварщик на автоматических и п\автоматических машинах

56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

57. Электрогазосварщик

58.Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования

59. Электросварщик ручной сварки

60. Электроэрозионист