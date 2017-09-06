Когогин презентовал в Москве «КАМАЗы» премиум-класса

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин представил на выставке «Комтранс-2017» в Москве автомобиль «КАМАЗ-54901» с новой кабиной К5.

«Мощность завода в Набережных Челнах составит 55 тысяч каркасов кабин в год, — сообщил Когогин. — Это полностью перекрывает потребности КАМАЗа и Daimler. Цена автомобиля точно будет дешевле, чем Mercedes, но ненамного».

Когогин отметил, что стратегия завода предусматривает переход в премиум-сегмент.

«Это очень болезненно для компании, но другого пути нет, поскольку определяющим фактором сегодня являются потребительские свойства и стоимость владения автомобилем. Здесь мы сделаем все возможное», — цитирует слова гендиректора «БИЗНЕС Online».