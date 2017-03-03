Когогина собрала всех резидентов ТОСЭР вместе

Круглый стол с участием депутата Государственной Думы Альфии Когогиной и мэра Наиля Магдеева прошел в мэрии города. Целью данной встречи стало получение предложений от резидентов ТОСЭР для дальнейшей работы на уровне федерального законодательного органа, передает пресс-служба исполкома города.
«Нужна обратная связь, чтобы глубже узнать, как работают инструменты по диверсификации производства», - подчеркнула Альфия Когогина.
Заместители руководителя Исполнительного комитета Наталья Кропотова и Эльдар Тимергалиев вкратце рассказали об общих результатах деятельности по программе «Развитие моногородов» и по ТОСЭР.
«Развитие могоногородов» - это одна из приоритетных федеральных программ. В программу вошли 319 российских городов, 94 из которых, в том числе и Набережные Челны, вошли первую категорию городов с наиболее сложным социально-экономическим положением. В прошлом году в Челнах разработали и приняли комплексный план модернизации экономики до 2025 года.
Напомним, что Набережные Челны первыми из 319 моногородов получили статус территории опережающего социально-экономического развития. Этот статус нацелен на диверсификацию экономики автограда, путем открытия новых производств, не связанных с выпуском автомобильной продукции.
Сейчас 7 предприятий являются резидентами ТОСЭР. Они инвестировали в экономику Набережных Челнов 8 млрд руб. и создали 1445 новых рабочих мест.
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