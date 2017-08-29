Кольцо может стать приоритетной дорогой

В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующий законопроект опубликовало МВД России. Согласно тексту документа, кольцо станет главным на всех перекрестках с круговым движением. Сейчас, чтобы иметь преимущество на кольце, на въезде в него должны стоять знаки "Уступи дорогу" или "Движение без остановки запрещено", пишут "Вести Камаза". Общественно обсуждение документа продлится до 8 сентября 2017 года. В случае его принятия, все въезжающие на кольцо водители будут должны уступать дорогу тем, кто уже едет по кольцу.