Кольцо может стать приоритетной дорогой

Вход | Регистрация
Курсы валют (29.08.2017):
$58.5469-0.6007 69.8465+0.147
Погода в Набережных Челнах:
Дождь Дождь Пасмурно
+15° +15° +14°
День
29 августа		 Вечер
29 августа		 Ночь
30 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
29 августа в 12:54
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.

29 августа в 12:21
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Заявка на “выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования” появилась на сайте государственных закупок.

29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.

29 августа в 11:29
В России может появиться новый праздник — День отца
В России может появиться новый праздник — День отца

Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации президента РФ.

29 августа в 10:42
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»

Гостей ждут танцевальные мастер-классы и баттлы, интерактивные площадки, мыльное шоу, театральные перформансы, интерактивная зона научно-технического творчества.

29 августа в 10:35
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)

На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.

29 августа в 10:24
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

К концу августа число заболевших в этой стране превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.

29 августа в 09:45
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев

К 50-летию города на фасадах двух домов появились портреты выдающихся ученых-химиков.

29 августа в 09:07
Кольцо может стать приоритетной дорогой
Кольцо может стать приоритетной дорогой

В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением.

Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 87%
Проголосовало: 93

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 33 от 22 августа, 2017г.
29 августа 2017г. 14:15

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 09:07
Рубрика: Вечерка On-Line

Кольцо может стать приоритетной дорогой

Кольцо может стать приоритетной дорогой

В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующий законопроект опубликовало МВД России. Согласно тексту документа, кольцо станет главным на всех перекрестках с круговым движением. Сейчас, чтобы иметь преимущество на кольце, на въезде в него должны стоять знаки "Уступи дорогу" или "Движение без остановки запрещено", пишут "Вести Камаза". Общественно обсуждение документа продлится до 8 сентября 2017 года. В случае его принятия, все въезжающие на кольцо водители будут должны уступать дорогу тем, кто уже едет по кольцу.

Оцените материал:
  • Понравился: 1
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru