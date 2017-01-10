Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова

Участники ралли-марафона Africa Eco Race 2017 продолжают покорять пески Мавритании. Вчера они преодолели кольцевой этап ралли-марафона, протяженность которого составила чуть более 400 км.

"Сегодня действительно были те самые долгожданные мавританские пески. Они необычны, необычны тем, что это не дюны (максимальная дюна была, грубо говоря, высотой с пол-КАМАЗа, а песчаная дорога, на которой машина вязнет, не едет, о чем и предупреждали организаторы", - рассказал пилот команды Андрей Каргинов.

"Кроме того, сегодня "подсел" экипаж Сергея Куприянова, мы остановились, помогли ребятам и вместе поехали дальше до финиша песочницы вместе, как и было запланировано", - добавил спортсмен.

Пилот второго экипажа "КАМАЗ-мастер", выступающего на Africa Eco Race, Сергей Куприянов, также оценил этап, как непростой.

"Была "посадка" в песках. Мы сошли с накатанного трека на ровную площадку, а в Мавритании чуть ушел в сторону, сразу меняется консистенция песка и ты просто останавливаешься. Ну, учтем на завтра", - пояснил пилот команды Сергей Куприянов.

Увы, на проблемах с вязкими мавританскими песками злоключения экипажа Куприянова не закончились. За 15 км до финиша спортсменам пришлось менять колесо.

"Где-то 25 минут мы потеряли из-за "посадки", потом где-то 5 из них отыграли у Валтра, это видно по темпу прохождения CP, но затем где-то за 150 км до финиша пробили колесо. Сначала справлялась "подкачка", где-то за 15 км. "подкачка" перестала справляться. Дальше ехать было невозможно. Пришлось менять колесо, на этом мы потеряли еще 11 минут", - добавил Куприянов.

Завтра команды покинут бивуак близ города Тивлит, где провели последние двое суток. Им предстоит преодолеть спецучасток протяженностью более 400 км и короткий лиазон длинной около 25 км.

Результаты 7 этапа

Валтр 4ч 51м 3с

Томичек +17м 21с

Каргинов +21м 11с

Куприянов +32м 54с

Дарадзи + 2ч 09м 15с

Гонзалес +4ч 38м 44с