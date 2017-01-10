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10 января в 13:34
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

Первый розыгрыш телефона в рамках акции «Анкета Болельщика» пройдет 13 января.

10 января в 13:12
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю

В Набережных Челнах производство на заводе стартует 12 января, в Елабуге – 16 числа.

10 января в 12:35
В Челнах пройдет городское первенство по туризму
В Челнах пройдет городское первенство по туризму

Командам предстоит ориентирование по территории парка Гренада и соревнования по экстремальным и туристическим видам спорта.

10 января в 11:53
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На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154

Необычные предметы прибило к берегу, где их заметили сотрудники охраны санатория.

10 января в 10:11
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10 января в 09:57
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)

По данным ГИБДД, автомобиль «Опель Астра» столкнулся с грузовиком «МАЗ». После аварии легковой автомобиль воспламенился, его водитель скончался на месте аварии.

10 января в 09:51
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Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск

Отпуск коснулся основной части персонала, но не всей. В штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы. К работе камазовцы приступят 23 января.
10 января в 09:09
График уборки местных проездов и улиц Челнов на сегодня
График уборки местных проездов и улиц Челнов на сегодня

Исполком просит автовладельцев следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

10 января в 08:11
Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова
Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова

А за 15 км до финиша спортсменам пришлось менять колесо. Из-за этого камазовцы опустились на 3 и 4 место в гонке Africa Eco Race.

09 января в 16:29
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
10 января 2017г. 14:59

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в 08:11
Рубрика: Вечерка On-Line

Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова

Команда Андрея Каргинова помогла &#8220;засевшему в песках&#8221; экипажу Сергея Куприянова

Участники ралли-марафона Africa Eco Race 2017 продолжают покорять пески Мавритании. Вчера они преодолели кольцевой этап ралли-марафона, протяженность которого составила чуть более 400 км.

"Сегодня действительно были те самые долгожданные мавританские пески. Они необычны, необычны тем, что это не дюны (максимальная дюна была, грубо говоря, высотой с пол-КАМАЗа, а песчаная дорога, на которой машина вязнет, не едет, о чем и предупреждали организаторы", - рассказал пилот команды Андрей Каргинов.

"Кроме того, сегодня "подсел" экипаж Сергея Куприянова, мы остановились, помогли ребятам и вместе поехали дальше до финиша песочницы вместе, как и было запланировано", - добавил спортсмен.

Пилот второго экипажа "КАМАЗ-мастер", выступающего на Africa Eco Race, Сергей Куприянов, также оценил этап, как непростой.

"Была "посадка" в песках. Мы сошли с накатанного трека на ровную площадку, а в Мавритании чуть ушел в сторону, сразу меняется консистенция песка и ты просто останавливаешься. Ну, учтем на завтра", - пояснил пилот команды Сергей Куприянов.

Увы, на проблемах с вязкими мавританскими песками злоключения экипажа Куприянова не закончились. За 15 км до финиша спортсменам пришлось менять колесо.

"Где-то 25 минут мы потеряли из-за "посадки", потом где-то 5 из них отыграли у Валтра, это видно по темпу прохождения CP, но затем где-то за 150 км до финиша пробили колесо. Сначала справлялась "подкачка", где-то за 15 км. "подкачка" перестала справляться. Дальше ехать было невозможно. Пришлось менять колесо, на этом мы потеряли еще 11 минут", - добавил Куприянов.

Завтра команды покинут бивуак близ города Тивлит, где провели последние двое суток. Им предстоит преодолеть спецучасток протяженностью более 400 км и короткий лиазон длинной около 25 км.

Результаты 7 этапа

Валтр  4ч 51м 3с

Томичек +17м 21с

Каргинов +21м 11с

Куприянов +32м 54с

Дарадзи + 2ч 09м 15с

Гонзалес +4ч 38м 44с

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