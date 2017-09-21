Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отклонил законопроект о запрете бэби-боксов, повторно внесенный Еленой Мизулиной. Как пояснила ТАСС первый зампредседателя комитета Ольга Окунева, Мизулина, «не обратила внимание, что изменились требования к внесению законопроектов, [о поправках] в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)».

Елена Мизулина первый раз внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете в России бэби-боксов в 2016 году. Она предлагала наказывать медучреждения за организацию бэби-боксов штрафом до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность. Правительство в целом одобрило законопроект, но рекомендовало его значительно переработать, в том числе из-за слишком жестких санкций. 19 июля 2017 года Госдума по рекомендации профильного комитета отклонила законопроект.

Бэби-боксы — специальные устройства при больницах и детских домах, где можно анонимно оставить ребенка. В России первые бэби-боксы появились в 2012 году, но законодательно их работа до сих пор не регулируется. Напомним, в Набережных Челнах такое устройство установили на деньги благотворителей в июле 2015 года на базе КДМЦ. Оно стало единственным в Татарстане. Первый ребенок был подброшен в январе этого года, мама-кукушка не объявилась в течение полугода и девочку благополучно удочерили. Еще одного ребенка в апреле оставили не в бэби-боксе, а возле него, на земле. В августе врачи обнаружили в устройстве уже не младенца, а годовалую девочку.

Запрет бэби-боксов ранее поддержала министр здравоохранения Вероника Скворцова, поскольку «негативы и риски перевешивают позитив». Против законопроекта выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.