Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Татарстане

В Татарстане из-за резкого ухудшения погодных условий (мокрого снега, ледяного дождя и гололеда) дорожные службы работают в особом режиме. По состоянию на 9 утра на федеральные дороги вышли 109 единиц снегоуборочной техники, рассыпана 1 тыс. т противогололедных материалов, сообщили ИА «Татар-информ» в Миндортрансе РТ.
На дорогах регионального значения задействовано 120 единиц техники, использованы 1860 т противогололедных материалов.
В министерстве отметили, что аэропорты «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» работают в штатном режиме. В частности, за прошедшие сутки из казанского аэропорта выполнены 62 рейса, отправлены 2419 пассажиров. В Казань прибыли 2853 человека. Из «Бегишево» выполнены 17 рейсов, обслужены 1857 пассажиров. Из аэропорта «Бугульма» совершены пять рейсов, обслужены 234 пассажира.
На железнодорожном транспорте из-за погодных условий сбоев не зафиксировано, подчеркнули в Миндортрансе.
По данным системы ГЛОНАСС на 9.00 из-за сложных дорожно-метеорологических условий на межмуниципальные маршруты не назначены 83 рейсовых автобуса.
Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, не совершать опасные маневры, особенно при выезде на полосу встречного движения, увеличить дистанцию и боковой интервал и без необходимости воздержаться от дальних поездок.
В системе мониторинга вышли 169 автобусов.
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