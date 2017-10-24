Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда

Шесть единиц техники МУП «ПАД» вышли ночью на дороги города, чтоб полить реагентами проспекты во избежание образования гололеда после снегопада, сообщает пресс-служба мэрии. В первой половине дня по городу курсировало 15 машин спецтехники.

Администрация Набережных Челнов держит ситуацию на контроле., - говорится в сообщении.

В Татарстане, между тем, этой ночью на трассах произошло несколько серьезных ДТП, в том числе, с пасажирским транспортом. В городе, как сообщили "Вечерке" в ГИБДД, ситуация с аварийностью осталась на прежнем уровне.