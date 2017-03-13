Коммунальщики в Челнах начали публиковать предупреждения о мошенниках на квитанциях

В марте жители Набережных Челнов получили квитанции, в которых появилась новая колонка. Слева от расчетов напечатаны предупреждения от полиции о разных видах мошенничества.

Стражи порядка предупреждают о злоумышленниках, представляющихся социальными работниками, представителями нетрадиционной медицины, якобы, «снимающими порчу». Также предостерегают от участия в подозрительных розыгрышах, акциях, покупок дешёвых вещей и продуктов. Просят не доверять информации о попавшем в беду родственнике, предварительно не созвонившись с ним и т.д.

Полиция рассчитывает, что эти предостережения попадут во все квартиры, и их прочтет каждый челнинец. Учитывая, что не все могут пользоваться интернетом, а печатные газеты почти сошли на нет, то есть надежда – счет-квитанции за ЖКУ жители будут изучены с пристрастием.

К слову, такая форма профилактики стала возможной благодаря помощи исполнительного комитета города Набережные Челны и управляющих компаний.

В апреле счет-квитанция приобретет новый дизайн. Правила безопасности будут размещены на обратной стороне извещения в яркой, красочной форме.