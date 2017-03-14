Коммунисты в Челнах протестуют против установки памятника жертвам репрессий

Лидер набережночелнинского отделения партии "Коммунисты России" Татьяна Гурьева выведет единомышленников на митинг-пикет "против установления в городе антисоветского памятника жертв политических репрессий". Он состоится 17 марта у стелы в парке Победы. Напомним, о необходимости установки мемориального знака пострадавшим от "сталинского режима" власти заявили в конце января на заседании градостроительного совета.
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Сегодня в новостях:
|14 марта в 16:51
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа
В первую очередь предприятием выполняется обследование улиц, для того, чтобы оперативно ликвидировать наиболее опасные участки.
|14 марта в 16:25
Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе
Работодатели могут запрещать носить любую политическую, философскую или религиозную атрибутику, говорится в решении.
|14 марта в 16:13
Орнитологи в РТ спасли сбитую на трассе сову и искали ей мышей
В национальны парк «Нижняя Кама» была доставлена ушастая сова, которую сбил автомобиль.
|14 марта в 15:37
В Челнах на проспекте срезали все молодые деревца
Жители города предполагают, что внеплановую обрезку под корень провели водители на снегоуборочной технике.
|14 марта в 14:28
Минюст России хочет изымать единственное жилье у должников
В ближайшее время законопроект об этом будет внесен в правительство. Банк России поддерживает его “концептуально”.
|14 марта в 13:29
На трассе М-7 в Татарстане взорвалась АЗС
В результате происшествия пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в РКБ.
|14 марта в 13:24
В Челнах бабушка перевела “целителям” полмиллиона рублей
Очередная жертва мошенников хотела вылечить внучку от бесплодия.
|14 марта в 13:21
В Челнах будут судить топ-менеджера, похитившего 67 пассажирских автобусов
Арестовано имущество обвиняемого: три земельных участка и два жилых дома.
|14 марта в 13:12
В Челнах эвакуировали работников офисов из жилого дома из-за сильного задымления
Пожар кровли возник при проведении демонтажа вывески в так называемой “сороконожке”.
|14 марта в 12:17
МУК Челнов ищет охрану для элитного жилого комплекса
Муниципальное унитарное предприятие готово выложить из собственных средств 1,7 миллионов рублей
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Правдомер
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Рустам МиннихановПрезидент РТ
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01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Комментарии посетителей
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
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