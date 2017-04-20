Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов

Обществе с ограниченной ответственностью «Медресурс» осуществляла сбор номеров телефонов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Кроме того, впоследствии на номера поступали звонки от неизвестных лиц.

"В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» обработка персональных данных, в том числе сбор, использование, допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных" - сообщает надзорное ведомство.

По итогам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя организации представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.